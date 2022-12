Stengs en Janssen compenseren in slotminuten ‘Misser van het Jaar’ bij Antwerp

Dinsdag, 27 december 2022 om 22:14 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:56

Royal Antwerp heeft dinsdagavond ternauwernood een gelijkspel uit het vuur gesleept. Op bezoek bij Westerlo zag het er lang naar uit de ploeg van trainer Mark van Bommel een nederlaag zou gaan leiden, maar dankzij treffers van Vincent Janssen en Calvin Stengs hield men een punt over aan de ontmoeting in de Jupiler Pro League: 3-3. Het was de vijfde keer op rij dat The Great Old punten morste in een competitieduel.

Van Bommel had een basisplek ingeruimd voor Stengs en voor Janssen. Laatstgenoemde vormde in het 4-4-2-systeem het spitsenduo met Michael Frey; Stengs moest de rechterflank bestrijken. Verder stond Toby Alderweireld, net als in het gewonnen bekerduel met Standard Luik (4-0), in het hart van de verdediging. Hoewel Antwerp in het eerste bedrijf de bovenliggende partij was, ging Westerlo met een voorsprong rusten. Op slag van rustsignaal werd de 1-0 op het scorebord gezet door Maxim De Cuyper, die de bal direct vanuit een hoekschop binnenschoot.

?? | Michael Frey met een inzending voor de misser van het seizoen! ? #WESANT pic.twitter.com/9EJy6OIPkq — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) December 27, 2022

Kort voor de openingstreffer ging Frey nog gigantisch de fout in: na voorwerk van onder meer Janssen liet de spits voor open doel een reusachtige kans onbenut. The Great Old incasseerde binnen 120 seconden na rust een tweede treffer. Alderweireld verzuimde een voorzet vanaf de rechterkant op te ruimen, waardoor Nicolas Madsen onbedoeld in stelling werd gebracht. De middenvelder zorgde met een geplaatst schot voor de 2-0. Hoewel Frey enkele minuten later zijn eerdere misser goedmaakte en Antwerp aan de aansluitingstreffer hielp, had Westerlo na ruim een uur spelen opnieuw een marge van twee goals in handen. Mathias Fixelles kreeg de treffer na een hard schot achter zijn naam: 3-1.

De comeback werd verzorgd door de Nederlanders. Vier minuten voor het einde van de reguliere speeltijd bezorgde Stengs een uitstekende pass bij Janssen, die op koelbloedige wijze de 3-2 binnenwerkte. Het slotakkoord werd gespeeld door Stengs zelf. In de 89ste minuut profiteerde de vleugelspits van ongelukkig uitverdedigen van Westerlo en schoot hij van buiten het zestienmetergebied de gelijkmaker binnen: 3-3.