FC Twente blijft aan de weg timmeren met veelbelovende transfervrije aanwinst

Dinsdag, 27 december 2022 om 21:17 • Jeroen van Poppel

FC Twente heeft zich versterkt met Alfons Sampsted, zo bevestigen de Enschedeërs via de officiële kanalen. De 24-jarige rechtsback komt transfervrij over van FK Bodø/Glimt en heeft een contract ondertekend tot medio 2024. "Ik had direct het juiste gevoel", aldus de IJslander op website van Twente.

Het contract van Sampsted in Noorwegen loopt op 31 december af, waardoor Twente geen transfersom hoeft te betalen voor de veertienvoudig international. "Met Alfons Sampsted hebben we een goede versterking voor onze selectie", vertelt technisch directeur Jan Streuer. "Alfons is een dynamische rechterverdediger, die zich afgelopen seizoenen bij Bodø/Glimt goed heeft laten zien. Zowel in de Noorse als in de Europese competitie was hij een belangrijke kracht voor de club."

Sampsted was de afgelopen jaren al een aantal keer in Nederland en hield daar goede herinneringen aan over. "Tijdens mijn Europese wedstrijden met Bodø/Glimt tegen AZ en PSV heb ik de sfeer hier in de stadions ervaren. Dat was voor mij een belangrijke reden om voor Nederland te kiezen. Toen ik na het seizoen in Noorwegen hoorde dat FC Twente interesse had heb ik een aantal wedstrijden bekeken en was ik onder de indruk van de connectie van de spelers met de supporters. FC Twente heeft een ploeg die met energie en power speelt, dat past bij mij. De bondscoach van IJsland, Arnar Vidarsson, heeft ook bij FC Twente gespeeld en van hem heb ik ook goede verhalen over de club gehoord. Ik had direct het juiste gevoel.”

Sampsted begon zijn carrière in eigen land bij Breidablik. Tussen 2015 en 2019 kwam hij op huurbasis uit voor Thor en de Zweedse clubs Norrköping, Landskrona en Sylvia. Daarna maakte Sampsted de overstap naar Bodø/Glimt. In 2020 en 2021 werd Sampsted met de club kampioen van Noorwegen. Afgelopen drie jaar speelde Sampsted 134 wedstrijden voor Bodø/Glimt, met als hoogtepunt de 6-1 winst op AS Roma in de Conference League.