Fenerbahçe herpakt zich en neemt koppositie voorlopig weer over

Dinsdag, 27 december 2022 om 20:05 • Noel Korteweg

Fenerbahçe heeft zich dinsdagavond verzekerd van de koppositie in de Süper Lig. Na de nederlaag op bezoek bij Trabzonspor (2-0) van afgelopen zaterdag herpakte de ploeg van trainer Jorge Jesus zich dinsdag in eigen huis tegen nummer vijftien Hatayspor: 4-0. Fenerbahçe klimt door de overwinning over Basaksehir en Galatasaray heen en staat nu eerste op twee punten afstand. Laatstgenoemde club heeft wel één wedstrijd minder gespeeld.

Ferdi Kadioglu begon logischerwijs in de basis bij de ploeg van Jesus. De ex-speler van NEC zag hoe Joshua King de score na ruim twintig minuten opende voor de thuisclub. De Noorse centrumspits kopte een heerlijke corner van Diego Rossi in de verre hoek binnen via de binnenkant van de paal: 1-0. Nog geen zes minuten later lag de volgende treffer er al in voor Fenerbahçe.

Kadioglu gaf de bal na een rush van tientallen meters mee aan Rossi. De Uruguayaanse buitenspeler haalde vervolgens de achterlijn en gaf voor op Michy Batshuayi. De spits, die een zeer teleurstellend WK kende met België, stuurde de bal met de binnenkant van zijn voet achter doelman Erce Kardesler: 2-0. Jesus haalde Rossi na een uur naar de kant, waarna Fenerbahçe de wedstrijd kon uitspelen.

In de slotfase zette invaller Serdar Dursun de 3-0 op het bord na slordig balverlies van Hatayspor. De tienvoudig Turks international profiteerde van een te korte terugspeelbal op de keeper en kon vervolgens eenvoudig binnenschuiven. Dursun maakte daarmee zijn eerste competitietreffer van dit seizoen. Gustavo Henrique nam in de laatste minuut de vierde treffer voor zijn rekening: 4-0. Concurrent Galatasaray neemt het aanstaande donderdag op tegen Sivasspor en klimt bij een overwinning weer over Fenerbahçe heen.