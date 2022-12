Chelsea wint dankzij Havertz en Mount voor het eerst in 72 dagen een PL-duel

Dinsdag, 27 december 2022 om 20:30 • Wessel Antes • Laatste update: 20:36

Chelsea heeft dinsdagavond een zakelijke overwinning geboekt in de Premier League. Op Stamford Bridge was de ploeg van Graham Potter een maat te groot voor Bournemouth: 2-0. Kai Havertz en Mason Mount verzorgden de doelpuntenproductie van the Blues. Het was de eerste keer sinds de overwinning op Aston Villa (16 oktober) dat het team van Potter een Premier League-zege boekte. Dankzij de overwinning klimt Chelsea voorlopig naar de achtste plek op de ranglijst, terwijl the Cherries voorlopig genoegen moeten nemen met een veertiende positie.

Bij Chelsea waren de meeste WK-gangers alweer beschikbaar in de eerste officiële wedstrijd na de lange onderbreking. Kalidou Koulibaly, Thiago Silva, Denis Zakaria, Mount, Raheem Sterling, Havertz en Christian Pulisic stonden allen reeds aan de aftrap. Halve finalisten Hakim Ziyech en Mateo Kovacic waren nog niet van de partij, terwijl the Blues Reece James zagen terugkeren van een knieblessure. Bij de bezoekers uit Bournemouth konden ex-Eredivisionisten Marcos Senesi en Dominic Solanke rekenen op een basisplaats.

En dat is twee ?? Mason Mount verdubbelt de score en The Blues staan na twintig minuten op een 2-0 voorsprong ??#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/kkePot62s3 — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) December 27, 2022

Al in de zestiende minuut kon het thuispubliek op Stamford Bridge juichen. Nadat Mount een uitstekende pass afleverde bij Sterling wist de rechtsbuiten Havertz te vinden met een scherp aangemeten voorzet. De Duitser kon de bal vervolgens koelbloedig achter doelman Mark Travers glijden: 1-0. Slechts acht minuten later verdubbelde Mount de score door de bal op knappe wijze van buiten het zestienmetergebied in de rechteronderhoek te plaatsen. Nog voor rust dacht Chelsea de genadeklap uit te delen via Pulisic, maar zijn doelpunt werd afgekeurd door een overtreding van Havertz, die Bournemouth-verdediger Adam Smith tijdens de counter meenam in zijn val.

In het tweede bedrijf nam de thuisploeg de voet van het gaspedaal en werd de wedstrijd uitgespeeld. Via onder meer Sterling en Mount werden er nog wel enkele speldenprikjes uitgedeeld, maar de voorsprong werd niet meer verder uitgebouwd. Tegelijkertijd was Bournemouth niet bij machte om een doorbraak te forceren in de Londense defensie, al moest doelman Kepa Arrizabalaga in de slotminuut nog wel in actie komen om een treffer van Jaidon Anthony te voorkomen.