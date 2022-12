‘Absolute WK-uitblinker heeft clubs voor het uitkiezen; United meest concreet’

Dinsdag, 27 december 2022 om 19:10 • Noel Korteweg

Enzo Fernández kan Benfica na een halfjaar alweer gaan verlaten. De 21-jarige middenvelder, die op het WK met Argentinië uitstekend speelde, staat volgens A Bola in de belangstelling van niet nader genoemde LaLiga- en Premier League-clubs. Gastón Edul, een journalist van TyC Sports, meldt daarnaast dat Manchester United het meest concreet is voor Fernández. De Argentijn heeft een afkoopclausule van 120 miljoen euro in zijn contract staan.

De middenvelder kwam afgelopen zomer voor twaalf miljoen euro over van River Plate en maakte in de eerste seizoenshelft een uitstekende indruk onder Roger Schmidt. Fernández speelde zich in de groepsfase van het WK in de basis bij Argentinië en begon vanaf de wedstrijd tegen Polen (0-2 winst) elk duel vanaf de aftrap. In de wedstrijd tegen Mexico (2-0 winst) was hij daarnaast met een geweldig afstandschot verantwoordelijk voor de tweede treffer.

Benfica wil Fernández onder geen beding in januari verkopen, maar als een club de

afkoopclausule op tafel legt hebben de Portugezen geen keus. De Argentijn, die op het WK werd verkozen tot beste jonge speler van het toernooi, focust zich voorlopig echter ‘gewoon’ op Benfica. “Ik weet niks over aanbiedingen of over hoe mijn toekomst eruit ziet. Daar zijn mijn zaakwaarnemers en begeleiders mee bezig. Ik wil het hier niet over hebben. Ik focus me op Benfica, we hebben vrijdag een wedstrijd.”

Edul meldt daarnaast dat United het meest concreet is voor Fernández. Liverpool en Real Madrid zouden volgens de Argentijn daarnaast ook tot de geïnteresseerde clubs behoren. Of de club van Erik ten Hag in januari daadwerkelijk meer dan 120 miljoen euro gaat uitgeven aan Fernández, is nog maar de vraag. The Red Devils zagen namelijk af van de komst van Cody Gakpo omdat het door de aanstaande verkoop van de club voorlopig geen grote bedragen wil uitgeven.