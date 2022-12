Leeds wil na succes met Kristensen opnieuw verdediger met verleden bij Ajax

Dinsdag, 27 december 2022 om 18:05 • Wessel Antes • Laatste update: 18:20

Leeds United hoopt Maximilian Wöber deze winter naar de Premier League te halen, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano via Twitter. De vermogende Engelse club ziet in de 24-jarige Oostenrijker de ideale versterking voor in het hart van de defensie. Wöber, die in totaal zo’n zestien miljoen euro moet kosten, ontwikkelde zich de afgelopen jaren tot een uitstekende verdediger bij RB Salzburg en kent Leeds-manager Jesse Marsch daardoor goed.

Volgens Romano gaat het om een vaste transfersom van elf miljoen euro, waarna Salzburg middels bonussen nog vijf miljoen euro extra kan gaan verdienen aan de linkspoot. In de Red Bull Arena is Wöber de aanvoerder en daarmee een belangrijke schakel voor de Oostenrijkse koploper. Op Transfermarkt.com vertegenwoordigt de verdediger, die bij Salzburg tot medio 2025 vastligt, overigens een marktwaarde van twaalf miljoen euro.

Salzburg nam Wöber in 2019 voor zo’n tien miljoen euro over van Sevilla, waar hij slechts in acht officiële duels in actie kwam. Tussen 2017 en 2019 stond de mandekker onder contract bij Ajax, waar hij nooit wist uit te groeien tot een vaste waarde. Uiteindelijk speelde Wöber slechts 39 wedstrijden in Amsterdamse dienst, om vervolgens roemloos naar Spanje te vertrekken. Wöber leverde Ajax met zijn transfersom overigens wel een winst van twee miljoen euro op.

In Salzburg wist Wöber het plezier in voetbal weer helemaal terug te vinden. In de afgelopen drie seizoenen won hij telkens de dubbel met die Roten Bullen. Ook maakt Wöber inmiddels vast deel uit van de selectie van Oostenrijk, nadat hij jaren niet geselecteerd werd. De teller staat inmiddels op 125 wedstrijden in dienst van Salzburg, waarin Wöber goed was voor negen treffers en negen assists. Leeds hoopt hem deze winter te herenigen met Rasmus Kristensen, die afgelopen zomer dezelfde transfer maakte en het uitstekend doet.