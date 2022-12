Buitink wordt verlost van uitzichtloze situatie en verkast naar concurrent

Dinsdag, 27 december 2022 om 17:10 • Noel Korteweg

Thomas Buitink maakt het seizoen op huurbasis af bij Fortuna Sittard, zo weet Voetbal International. De 22-jarige aanvaller, die zijn contract bij Vitesse afgelopen juni nog verlengde tot medio 2025, kon nauwelijks op speelminuten rekenen onder Phillip Cocu. Fortuna – dat één plek boven Vitesse staat op de ranglijst – biedt nu dus uitkomst en heeft tevens een optie tot koop bedongen in het huurcontract.

Buitink doorliep de jeugdopleiding van Vitesse en staat bekend als een hardwerkende speler. De aanvaller kwam vorig seizoen onder Thomas Letsch nog tot liefst 44 wedstrijden bij de Arnhemmers, waarin hij goed was voor vijf treffers. Ook begin dit seizoen kon Buitink rekenen op speelminuten onder de Duitse oefenmeester, maar zijn perspectief bij Vitesse veranderde na de komst van Cocu.

De ex-trainer van PSV zwaait sinds 26 september de scepter in het GelreDome. Sindsdien speelde Buitink nog maar veertien minuten in de Eredivisie, verdeeld over drie wedstrijden. Fortuna biedt nu dus uitkomst voor de aanvaller, dat met Buitink de tweede winterse aanwinst binnen heeft. Eerder werd centrale verdediger Stipe Radic al transfervrij binnengehaald. De Limburgers raakten wel Mats Seuntjens en Cole Bassett kwijt. Het contract van eerstgenoemde werd ontbonden waarna hij tekende bij RKC Waalwijk, terwijl Bassett terugkeerde naar Colorado Rapids in Amerika.

Fortuna is sinds de komst van Julio Velázquez aan een ware opmars bezig in de Eredivisie. De Limburgers verloren vijf keer in de eerste zes wedstrijden van het seizoen, maar na de komst van de Spanjaard pakte het punt na punt. Fortuna won daarnaast het laatste duel vóór de WK-break met FC Groningen (2-3) en klom daardoor op naar de twaalfde plaats. Het team van Velázquez hervat de competitie op 7 januari met een thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles.