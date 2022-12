Feyenoord informeerde naar Stefan de Vrij; topclubs melden zich in Milaan

Dinsdag, 27 december 2022 om 17:12 • Wessel Antes • Laatste update: 17:17

Feyenoord heeft voorzichtig geïnformeerd naar de diensten van Stefan de Vrij, zo meldt 1908.nl. De Rotterdamse club deed de stoute schoenen aan in de zoektocht naar een vervanger voor de geblesseerde Gernot Trauner, maar ving al snel bot bij de dertigjarige mandekker. De Vrij, die in Milaan beschikt over een aflopend contract, wil het seizoen afmaken bij Internazionale. Volgens Voetbal International zijn Tottenham Hotspur en Atlético Madrid in de race om de mandekker aankomende zomer transfervrij over te nemen.

De Vrij ziet het niet zitten om al in januari te vertrekken bij Inter, zo zegt zijn zaakwaarnemer. “Er zal geen gebrek aan aanbiedingen zijn. Gezien zijn leeftijd en zijn bedachtzame karakter zijn alle aspecten van belang. Februari, maart is een goed moment om bepaalde keuzes te maken. We denken absoluut niet aan een vertrek in januari”, aldus Federico Pastorello. Een langer verblijf in Milaan is volgens de Italiaanse vertegenwoordiger ook nog altijd mogelijk.

Pastorello denkt dat De Vrij er goed opstaat in Europa. “Hij kan bij alle Europese topclubs spelen met zijn grote ervaring en zijn grote tactische bagage. Hij is een extreem intelligente jongen en dat kan je zien op het veld. Hij kan overal spelen. Maar het gaat hem om meerdere aspecten dan alleen het contract. Het zal waarschijnlijk zijn laatste grote verbintenis worden. Met een aflopend contract kan je zelf bepalen of je gaat voor een nieuwe ervaring in een nieuw land in een nieuwe competitie.” Voetbal International weet inmiddels dus te melden dat Atlético en Tottenham hengelen naar zijn diensten.

Door de interesse van deze Europese grootmachten lijkt Feyenoord aankomende zomer opnieuw kansloos. De Rotterdammers hebben onlangs na het slechte nieuws over Trauner contact gelegd met het management van De Vrij, maar kregen te horen dat een winters vertrek bij Internazionale geen optie is. De Vrij is de tweede naam die door 1908.nl wordt genoemd als mogelijke vervanger van Trauner, nadat eerder Mees Hilgers de revue passeerde. Feyenoord hoopt zich de komende maand nog te versterken met een rechter centrale verdediger, maar hoeft dus niet te rekenen op de komst van jeugdexponent De Vrij.