Dit zijn de grootste veredigende talenten van Nederland

Dinsdag, 27 december 2022 om 16:54 • Bart DHanis

Waar de achterste linie lange tijd de achilleshiel van Oranje was, komt Nederland tegenwoordig bijna om in het verdedigend talent. Virgil van Dijk, Nathan Aké en Matthijs de Ligt zijn bij het grote publiek bekend, maar welke verdedigers hebben het in zich om in de toekomst met deze spelers te concurreren om een basisplaats?

Jurrien Timber

Jurriën Timber is op 21-jarige leeftijd niet alleen onbetwiste basisspeler bij Ajax, ook speelde hij vier wedstrijden in de basis op het WK in Qatar. De centrale verdediger werd afgelopen zomer nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar Manchester United, maar verlengde toch zijn contract in Amsterdam. Hij speelde tot dusver al 65 Eredivisie-duels, won de competitie twee keer en wist in 2021 tevens de TOTO KNVB Beker te veroveren. Timber kan ook prima op rechtsachter uit de voeten. Hij is razendsnel, kan doelpunten maken en heeft een goede dribbel in huis. Met zijn 1 meter 82 is hij echter wel de minst lange speler uit de lijst.

Sven Botman

Sven Botman is een van de sterkhouders van het goed draaiende Newcastle United. Botman koos in 2020 voor een vroegtijdig vertrek bij Ajax. De 22-jarige verdediger tekende bij Lille LOSC en werd zelfs tot ieders verbazing kampioen van Frankrijk. Zijn uitstekende spel werd afgelopen zomer beloond met een transfer naar de Premier League. In Engeland wist Botman al snel een basisplaats te veroveren en hij speelde tot dusver twaalf Premier League-wedstrijden dit seizoen. Botman is een boomlange verdediger die beschikt over veel kop- en duelkracht. Hij is tevens linksbenig. Van een debuut in Oranje is het nog niet gekomen, maar wellicht dat daar onder Koeman verandering in komt.

Micky van de Ven

Micky van de Ven is net als Botman een onbetwiste basisspeler bij een buitenlandse club. Van de Ven verkaste in de zomer van 2021 van FC Volendam naar Vfl Wolfsburg. Het eerste jaar zat Van de Ven voornamelijk op de bank, maar sinds Niko Kovac aan het roer staat bij die Wölfe, is Van de Ven niet meer uit de basis weg te denken. De 21-jarige linkspoot miste dit seizoen nog geen minuut bij zijn club en zijn goede optredens werden ook opgemerkt door Louis van Gaal, die hem opnam in de voorselectie voor het WK in Qatar. Van de Ven is een hele snelle, linksbenige centrale verdediger met veel duelkracht. Hij kan tevens op linksachter worden ingezet.

Perr Schuurs

Perr Schuurs was klaar met zijn reserverol bij Ajax en koos afgelopen zomer voor een vertrek naar Torino. In Italië is Schuurs wel verzekerd van een basisplaats en hij was zelfs al trefzeker in de Coppa Italia. De Limburger is net 23 en als hij zich in Italië verder weet te ontwikkelen, kan hij in de toekomst wellicht een optie zijn voor het Nederlands elftal. Hij speelde zeventien wedstrijden in Jong Oranje en werd in 2020 geselecteerd voor de Nations League-wedstrijden tegen Italië en Polen: hij speelde echter geen minuut. Schuurs is lang, heeft scorend vermogen en een goede inspeelpass.

Armando Obispo

Armando Obispo beleeft momenteel zijn doorbraakseizoen bij PSV. Waar hij vorig jaar tot veertien optredens kwam, is hij nu echt een vaste waarde in het elftal van Ruud van Nistelrooij. Obispo doorliep alle jeugdelftallen van Oranje, maar wist zijn debuut bij de hoofdmacht vooralsnog niet te maken. Obispo is een krachtige centrale verdediger, die dit seizoen al twee doelpunten wist te maken en beschikt over echte leiderschapskwaliteiten. Hij vertelde onlangs aan Omroep Brabant dat het Nederlands elftal echt iets is waar hij graag naartoe wil werken.

Sepp van den Berg

Sepp van den Berg verhuisde op jonge leeftijd van PEC Zwolle naar Liverpool. In Engeland wist hij niet door te breken in het eerste elftal en werd hij na een verhuurperiode aan Preston North End, afgelopen zomer een jaar verhuurd aan Schalke 04. Van den Berg kampt echter met een enkelblessure, waardoor hij dit seizoen pas vier keer in actie kwam. Wel gaf assistent-trainer Pepijn Lijnders aan tevreden te zijn over zijn ontwikkeling. Van den Berg is nog steeds pas 21 jaar oud en heeft ervaring opgedaan in zowel de Eredivisie als de Championship. Hij is een technische verdediger met een goede pass.

Mees Hilgers

Mees Hilgers is het jeugdproduct van FC Twente. De 21-jarige verdediger heeft het vertrouwen gewonnen van Ron Jans en is onder de hoofdtrainer al twee seizoenen onbetwiste basisspeler in Enschede. Het had echter niet veel gescheeld of Hilgers had zijn wedstrijden in Rotterdam afgewerkt dit seizoen: Feyenoord had afgelopen zomer interesse in Hilgers, maar een transfer kwam niet van de grond. Nu Gernot Trauner maandenlang uit de roulatie is geraakt, lijkt Feyenoord deze winter een nieuwe poging te gaan ondernemen. Hilgers kan naast het Nederlands elftal ook kiezen voor een interlandcarrière bij de nationale ploeg van Indonesië. Hilgers is een snelle verdediger die goed kan meevoetballen.

Emmanuel Van de Blaak

De jongste speler uit de lijst is Emmanuel van de Blaak. De verdediger van Jong PSV heeft op zeventienjarige leeftijd zijn debuut in de hoofdmacht van PSV al gemaakt. Hij mocht van Ruud van Nistelrooij invallen in de Europa League wedstrijd tegen Bødø Glimt. Van de Blaak wordt een grote toekomst toegedicht in Eindhoven. Hij staat bekend om zijn dominantie achterin en zijn vermogen om lange passes te geven. Momenteel speelt Van de Blaak in de jeugdelftallen van Oranje.