Alireza Jahanbakhsh kan Feyenoord verlaten voor clubs uit meerdere landen

Dinsdag, 27 december 2022 om 16:51 • Wessel Antes

Alireza Jahanbakhsh geniet nog altijd concrete belangstelling van het Griekse Panathinaikos, maar kan volgens zijn zaakwaarnemer naar meerdere landen. Amir Hashemi, de vertegenwoordiger van de 29-jarige Iraniër, heeft tegenover het Griekse medium SDNA laten weten dat ook clubs uit Duitsland en de Verenigde Staten geïnteresseerd zijn in de diensten van Jahanbakhsh. Ook zou een andere topclub uit Griekenland interesse hebben.

1908.nl meldde vorige week al dat de clubleiding van Feyenoord rekening houdt met een winters vertrek van Jahanbakhsh. In Rotterdam-Zuid ligt de rechtsbuiten nog tot medio 2024 vast, maar onder Arne Slot lijken zijn kansen verkeken. Jahanbakhsh moest het gedurende de eerste seizoenshelft vaak doen met een rol als invaller, al bleef hij ook regelmatig hele wedstrijden op de bank zitten. Dinsdag was de buitenspeler nog wel aanwezig op de training van Feyenoord.

In het oefenduel met Go Ahead Eagles (7-4 winst) werd afgelopen vrijdag andermaal duidelijk dat Slot geen rol meer ziet voor Jahanbakhsh, daar jeugdspeler Jaden Slory tijdens het eerste blok mocht invallen bij de beoogde basisploeg. Jahanbakhsh speelde in het tweede blok, waarin veel jeugdspelers de kans kregen, wel mee en wist zelfs het net te vinden. Mogelijk is dat zijn laatste doelpunt in dienst van de Rotterdamse club, gezien de vele interesse. Volgens Transfermarkt.com is Jahanbakhsh rond de drie miljoen euro waard, al is het aannemelijk dat Feyenoord gezien zijn forse salaris ook met een lagere transfersom akkoord gaat.

Jahanbakhsh kwam in de zomer van 2021 naar De Kuip toe en speelde sindsdien 57 officiële wedstrijden voor Feyenoord, waarin hij goed was voor tien doelpunten en zeven assists. Op social media heeft de buitenspeler de club in ieder geval wel vooruit geholpen: door de komst van Jahanbakhsh groeide het aantal volgers op Instagram enorm door de vele Iraniërs die Feyenoord wisten te vinden. Jahanbakhsh nam met zijn land deel aan het WK in Qatar, maar kon na de groepsfase direct terug naar Nederland.