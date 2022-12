Ten Hag lovend over Van Persie: ‘Onze spelers kunnen veel van hem leren’

Dinsdag, 27 december 2022 om 16:20 • Noel Korteweg • Laatste update: 16:25

Erik ten Hag is zeer te spreken over de inbreng van Robin van Persie tijdens diens stageweek bij Manchester United. De 39-jarige oud-spits liep begin december mee met de trainersstaf van de Engelsen in het kader van zijn trainerscursus en dat is Ten Hag goed bevallen. “Onze spelers kunnen veel van hem leren”, aldus de hoofdtrainer op de website van the Red Devils.

Van Persie is sinds zijn voetbalpensioen in 2019 al langer actief als (spitsen)trainer bij Feyenoord. RvP heeft momenteel de leiding over Feyenoord Onder 16, waar zijn zoon Shaqueel vorig seizoen wekelijks indruk maakte. De 102-voudig international heeft de opleidingen UEFA A en UEFA A Youth al afgerond, waardoor hij alle teams kan trainen tot de Onder 21.

Voor het coachen van een eerste elftal is een UEFA Pro-diploma noodzakelijk en aan die opleiding wil Van Persie volgend jaar juni gaan beginnen. De Nederlander moest voor zijn huidige trainerscursus ergens ‘stagelopen’ en deed dat dus bij United, waar hij meeliep met Ten Hag en diens assistenten Mitchell van der Gaag en Steve McClaren.

De ex-coach van Ajax is zeer tevreden over wat Van Persie liet zien. “Het is altijd geweldig om zulke iconen welkom te heten. Robin heeft het fantastisch gedaan bij United en hij is een legende bij de supporters. Onze spelers kunnen veel van hem leren”, zegt Ten Hag. De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal heeft onder meer oefeningen met de aanvallers van the Red Devils gedaan, iets wat Van Persie ook regelmatig bij het eerste elftal van Feyenoord doet. “Ze vonden het prachtig om met hem te werken”, gaat Ten Hag verder.

“We willen hem helpen. Hij bereidt zich voor op een trainerscarrière, dus wij willen hem de kans geven om rond te kijken en ervaring op te doen. Hopelijk helpt het hem in zijn ontwikkeling”, aldus de hoofdtrainer van United. Van Persie heeft grote ambities als hij zijn trainersdiploma eenmaal binnen heeft, zo gaf hij begin november aan in gesprek met BT Sport. “Ik zou het geweldig vinden om ooit hoofdtrainer van Feyenoord te worden. Arne Slot weet het al”, zei de oud-spits grappend. “Hij weet dat ik niet gevaarlijk voor hem ben.”