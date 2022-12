Ten Hag verzint constructie met Malacia én Shaw in de basis; ook Antony start

Dinsdag, 27 december 2022 om 20:12 • Wessel Antes • Laatste update: 20:12

Antony start dinsdagavond in de basis bij Manchester United, zo blijkt uit de opstelling die manager Erik ten Hag zojuist bekend heeft gemaakt. De Braziliaan moest het in de EFL Cup tegen Burnley (2-0 winst) vorige week nog doen met een invalbeurt, maar mag in de Premier League direct weer starten. Ook Tyrell Malacia krijgt een basisplek. Op Old Trafford sluit United om 21.00 uur de jaargang 2022 af tegen laagvlieger Nottingham Forest.

Op doel mag David de Gea het ‘gewoon’ weer laten zien, nadat reservedoelman Martin Dúbravka tegen Burnley de nul hield. WK-finalist Lisandro Martínez is nog altijd afwezig, maar Raphaël Varane krijgt wel direct een basisplek. De Fransman vormt verrassend genoeg het centrale duo met Luke Shaw. Victor Lindelöf zit niet bij de selectie; Harry Maguire, die afgelopen week nog ziek was, zit op de bank.

Diogo Dalot ontbreekt nog vanwege een spierblessure, waardoor Aaron Wan-Bissaka opnieuw de rechtsback van dienst is. Op de linkerflank krijgt Malacia de kans om zich te laten zien naast Shaw. Op het middenveld vormen Casemiro en Christian Eriksen het controlerende blok, terwijl Antony, Bruno Fernandes en Marcus Rashford voor aanvallend gevaar moeten zorgen. Anthony Martial neemt in de spits plaats.

The Red Devils hopen dinsdag de rumoerige jaargang af te sluiten met een positieve noot. Onder Ten Hag is de hoop onder het grootste gedeelte van de supporters weer terug, maar de eventuele verkoop van de club door de Glazers zorgt nog voor veel onduidelijkheid. Bij winst vindt de nummer vijf van de Premier League weer wat aansluiting bij de top vier, al bedraagt het gat met koploper Arsenal dan nog steeds elf punten. De wedstrijd begint om 21.00 uur en is live te volgen via streamingdienst Viaplay.

Opstelling Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Shaw, Malacia; Casemiro, Eriksen, Fernandes; Antony, Rashford; Martial.