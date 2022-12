Kind van de club haalt uit naar United: ‘Er zijn valse beloftes gedaan’

Dinsdag, 27 december 2022 om 14:40 • Noel Korteweg • Laatste update: 15:42

Jesse Lingard heeft in een interview met The Telegraph uitgehaald naar Manchester United. De dertigjarige aanvallende middenvelder van Nottingham Forest vindt dat er ‘valse beloftes’ zijn gedaan nadat hij terugkwam van een verhuurperiode bij West Ham United. Lingard keert dinsdagavond met Forest voor het eerst sinds zijn vertrek bij the Red Devils terug op Old Trafford.

De 32-voudig Engels international doorliep de volledige jeugdopleiding van United en brak onder voormalig manager Louis van Gaal door in het eerste elftal. Onder diens opvolger José Mourinho kreeg Lingard vervolgens een belangrijke rol in het team, maar Ole Gunnar Solskjaer zag het minder in de aanvallende middenvelder zitten. De Engelsman verdween langzaam uit beeld onder de Noor en verkaste daarom in januari 2021 tijdelijk naar West Ham.

In Londen wist Lingard zich te herpakken en maakte hij met negen doelpunten en vijf assists in zestien wedstrijden indruk. Na zijn terugkeer bij United gebruikte Solskjaer hem echter nauwelijks en dat bleef onder interim-manager Ralf Rangnick hetzelfde. Vorig seizoen kwam de middenvelder tot slechts 355 speelminuten in de Premier League. “Ik heb geen idee wat het probleem was”, blikt Lingard terug op zijn laatste seizoen in Manchester. “Ik heb tot op de dag van vandaag geen antwoord gekregen waarom ik niet speelde. Ik heb het ook niet gevraagd.”

De jeugdexponent van the Red Devils had liever gehad dat iemand hem met respect had uitgelegd waarom hij geen minuten kreeg. “Maar dat gebeurde niet. Er zijn valse beloftes gedaan. Ik trainde altijd goed en was klaar om te spelen. Als je dan geen minuten krijgt, is dat heel frustrerend. Ik ben alleen niet het type dat dan vervelend gaat doen, in de kleedkamer ben ik altijd vrolijk. Ik bleef hard trainen en m’n best doen als ik mocht invallen, maar het was moeilijk.” Dinsdagavond keert hij dus terug bij zijn oude ploeg. “Het zal mooi worden, maar we willen de wedstrijd ook gewoon winnen. Het is wel een mooie kans voor mij om afscheid te nemen. Daar ben ik namelijk nooit echt aan toegekomen”, sluit Lingard af.