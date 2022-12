Hoofdscout Molde spreekt Romano tegen: nog geen contact gehad met PSV

Dinsdag, 27 december 2022 om 14:11 • Wessel Antes • Laatste update: 15:20

PSV heeft nog geen contact met Molde FK over de transfer van Ola Brynhildsen, zo laat hoofdscout John Vik weten via Twitter. Dinsdagochtend kwam transfermarktspecialist Fabrizio Romano met de 23-jarige buitenspeler op de proppen als opvolger van de vertrekkende Cody Gakpo, maar van vergevorderde onderhandelingen is nog geen sprake volgens de hoofdscout van de Noorse club.

Volgens de Noorse bronnen van De Telegraaf is Brynhildsen na een goed seizoen toe aan een stap omhoog. In maart viel zijn naam nog bij Feyenoord, maar de Rotterdammers gingen afgelopen zomer in zee met Igor Paixão. Nu kan Brynhildsen bij PSV de zware taak krijgen om de naar Liverpool vertrekkende Gakpo op te volgen, al staan Jesper Karlsson en Viktor Tsygankov eveneens hoog op het wensenlijstje in het Philips Stadion. In Noorwegen heerste in de media verbazing over de tweet van Romano, die beweerde dat de transfer al bijna beklonken was.

Her treffer du 100% - null kontakt. God jul ?? — John Vik (@ElVickos) December 27, 2022

Romano meldde namelijk dat PSV hoopt om snel tot een akkoord te komen met Molde, maar zo dichtbij is de eventuele transfer nog niet volgens Telegraaf-journalisten Marcel van der Kraan en Jeroen Kapteijns. De tweet van Molde-hoofdscout Vik bevestigt dit vermoeden. Wie Gakpo zijn opvolger ook mag worden, krijgt een behoorlijke erfenis voor zijn kiezen. De veertienvoudig international van Oranje kwam voor de WK-break tot negen goals en twaalf assists in veertien competitieduels, waarmee hij gold als meest waardevolle speler in de Eredivisie.

Brynhildsen zette zijn eerste stapjes in het profvoetbal bij Stabæk IF, alvorens in de zomer van 2020 de overstap te maken naar Molde. Daar staat de teller tot op heden op 31 goals en 22 assists in 111 wedstrijden. Afgelopen november werd Brynhildsen beloond voor zijn goede prestaties met zijn debuut in het Noorse elftal. Zijn contract bij Molde loopt nog twee jaar door, waardoor PSV vermoedelijk een flinke transfersom op tafel moet leggen. Karlsson ligt bij AZ nog tot medio 2026 vast, terwijl Dynamo Kiev-aanvaller Tsygankov over een aflopend contract beschikt.