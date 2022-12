Tenenkrommende invalbeurt van Mohamed Elneny gaat de hele wereld over

Dinsdag, 27 december 2022 om 13:42 • Tom Rofekamp • Laatste update: 13:45

Social media vormen anno 2022 een hoeksteen van de samenleving. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay en Cristiano Ronaldo, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Bijzondere voetbalmomenten gaan bovendien razendsnel de hele planeet over. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

De invalbeurt van Mohamed Elneny tegen West Ham United maandagavon zorgt wereldwijd voor hilariteit. De middenvelder van Arsenal kwam precies 21 seconden voordat scheidsrechter Michael Oliver affloot het veld in en de gehele tussenliggende periode werd door een fan van the Gunners gefilmd. Op de beelden is te zien hoe Elneny bedrijvig over het veld rent, geen bal raakt en vervolgens zijn ploeggenoten hartelijk feliciteert met de 3-1 overwinning. Het filmpje is inmiddels al meer dan 1.200.000 keer bekeken.

Mohamed Elneny - Incredible Midfield Cameo | Next Pirlo? | 1080p pic.twitter.com/mDmWKa0n5o — H (@ClockEndH) December 26, 2022

Het is niet voor het eerst dit seizoen dat de Egyptenaar maar luttele ogenblikken krijgt van Mikel Arteta. In het laatste duel voor de WK-break (tegen Wolverhampton Wanderers, 0-2 winst) kreeg Elneny welgeteld één minuut, een derde van zijn speeltijd tegen Chelsea een week eerder. Wellicht beweegt het de 91-voudig international tot een transfer komende maand. Elneny staat nog tot eind dit seizoen onder contract in het Emirates Stadium.