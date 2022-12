Unibet: een odd van 5.80 (!) voor de openingsgoal van Rashford!

Dinsdag, 27 december 2022 om 13:00 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:34

Ook voor nummer vijf Manchester United begint de Premier League weer. Manager Erik ten Hag zal hopen dat de laatste thuiswedstrijd van 2022, tegen Nottingham Forest, drie punten oplevert. In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op de clash van the Red Devils met de laagvlieger op Old Trafford.

Manchester United sloot de periode voor het WK in Qatar af met een 1-2 overwinning op het verrassend goed presterende Fulham. Alejandro Garnacho tekende toen in blessuretijd voor de winnende treffer. Ondertussen is ook de kwartfinale van de EFL Cup bereikt dankzijn de 2-0 zege op Burnley. Voor Ten Hag en consorten wacht nu een confrontatie op eigen veld met Charlton Athletic uit de League One.

Nottingham Forest staat ook in de kwartfinale van de EFL Cup na een eclatante 1-4 overwinning op Blackburn Rovers. Na een heel slechte start in de Premier League gaat het inmiddels wat beter met de promovendus. In de weken voor het WK werd bijvoorbeeld met 1-0 gewonnen van Liverpool. Desondanks is het degradatiespook zeker nog aanwezig, want Forest bezet momenteel de negentiende plaats. Nu wacht de zware taak om te stunten tegen Manchester United.

Marcus Rashford kan terugkijken op een goed WK. De aanvaller, die meestal vanaf links opereerde, werd mede-topscorer van Engeland met drie doelpunten. Ten Hag zal hopen dat Rashford zijn goede vorm vanuit Qatar mee terugneemt richting de Premier League. De 25-jarige aanvaller staat voor zijn club op negen doelpunten in twintig wedstrijden in alle competities. De aftrap van het laatste thuisduel van 2022 is dinsdagavond om 21.00 uur Nederlandse tijd.

