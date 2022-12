Ten Hag pakt door na mislopen Gakpo en opent gesprekken met topkandidaat

Dinsdag, 27 december 2022 om 12:33 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:59

Manchester United is de gesprekken gestart met João Félix. Dat bevestigt Fabrizio Romano middels een retweet van de podcast Caught Offside. The Red Devils zijn na de uittocht van Cristiano Ronaldo naarstig op zoek naar nieuw aanvalselan en zagen met Cody Gakpo al een gedroomde kandidaat wegvallen. Ook Arsenal praat echter met Félix, die wenst te vertrekken bij Atlético Madrid.

AS meldde zondag al dat Manchester United mikt op de komst van Félix. De Portugees leeft bij Atlético in diskrediet met trainer Diego Simeone, die hem in september voor het laatst een basisplaats gunde. Los Rojiblancos willen Félix echter nog geen vaarwel zwaaien en mikken daarom op een huurdeal. Dat komt United alleen maar goed uit: de familie Glazer probeert de club te verkopen, waardoor er komende transferwindow alleen maar tijdelijke transfers mogelijk zijn.

Atlético wil volgens AS dat de hurende club het volledige salaris van Félix overneemt alsook een som van negen miljoen euro betaalt. Dat lijkt haalbaar voor United. Een definitieve transfer zou de Engelse grootmacht zo'n honderd miljoen euro kosten, wat echter nog altijd bijna dertig miljoen minder is dan Atlético in 2019 zelf overmaakte aan Benfica. Arsenal is de tweede grote gegadigde voor Félix. Gabriel Jesus liep op het WK in Qatar een zware enkelblessure op en dus zoeken the Gunners een adequate vervanger.

Ook voor United is de spoeling dun op de positie van centrumspits. De huidige nummer vijf van Engeland heeft met Anthony Martial maar één echte nummer 9 in de gelederen, al heeft Marcus Rashford ook ruimschoots ervaring in de punt van de aanval. Ook Cody Gakpo leek lang op weg naar Old Trafford, maar de verkoop door de Glazers zette United een hak. De Eintovenaar zette daarom zijn handtekening bij Liverpool.