NAC Breda grijpt in en zet Robert Molenaar per direct op straat

Dinsdag, 27 december 2022 om 12:02 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:10

Robert Molenaar is niet langer de trainer van NAC Breda, zo meldt de club op de officiële kanalen. Er bestaat bij de Bredanaren onvoldoende vertrouwen in de oefenmeester om hem nog langer aan te laten blijven. Zijn taken worden voorlopig waargenomen door assistent-trainer Ton Lokhoff.

Molenaar staat pas sinds deze zomer voor de groep in het Rat Verlegh Stadion. Hij nam het roer over van Edwin de Graaf, wiens contract niet werd verlengd. Laatstgenoemde leidde NAC afgelopen seizoen naar een achtste plek in de Keuken Kampioen Divisie, maar deze jaargang gaat het de Brabanders een stuk minder voor de wind. Na achttien speelronden bivakkeert de Parel van het Zuiden op een teleurstellende veertiende plaats, waardoor de clubleiding zijn conclusies trok.

"De reden voor het besluit tot onderbreking van het contract, is dat binnen de organisatie van NAC onvoldoende vertrouwen bestaat in de trainer-coach", luidt de toelichting op de clubwebsite. "Er is, als gevolg van het vertoonde spel en de geleverde resultaten in de eerste seizoenshelft, te weinig draagvlak voor Molenaar als succesvol technisch verantwoordelijke bij het eerste elftal gedurende de tweede seizoenshelft. In dat deel van de competitie wil NAC deelname aan de play-offs afdwingen." Edwin Heeren en Pierre van Hooijdonk hebben Molenaar namens de raad van commissarissen geïnformeerd over de beslissing, zo wordt er toegevoegd.

Molenaar had nog een contract tot eind dit seizoen en NAC belooft de daaruit voortvloeiende financiële verplichtingen na te komen. De Zaandammer had voor zijn klus bij het eerste elftal de Onder 21 van de Bredanaren onder zijn hoede. Daarvoor was Molenaar hoofdtrainer bij onder meer Roda JC Kerkrade en Almere City. Bij beide clubs werd hij voortijdig ontslagen. Molenaars eerste klus als eindverantwoordelijke in het betaald voetbal was bij FC Volendam, waar hij tussen 2015 en 2017 de scepter zwaaide.