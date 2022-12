PSV in vergevorderde onderhandelingen over opvolger Cody Gakpo

Dinsdag, 27 december 2022 om 10:34 • Tom Rofekamp • Laatste update: 10:52

PSV bevindt zich in vergevorderde onderhandelingen over Ola Brynhildsen, meldt Fabrizio Romano. De aanvaller van Molde FK geldt als een van de kandidaten ter opvolging van Cody Gakpo, die naar Liverpool vertrekt. De naam van Brynhildsen is de derde die in dat kader rondzingt in Eindhoven, nadat die van Jesper Karlsson (AZ) en Viktor Tsygankov (Dynamo Kiev) eerder al de revue passeerden.

Romano schrijft dat PSV hoopt zo snel mogelijk tot een akkoord te komen met zowel Molde als Brynhildsen zelf. De tweevoudig Noors international, die op alle drie de aanvalsposities uit de voeten kan, geldt volgens de transfermarktexpert als 'een van de targets', met welke woorden een eventuele komst van Karlsson of Tsygankov dus ook nog niet uitgesloten lijkt. AZ wil echter liefst twintig miljoen euro zien voor zijn sterspeler, terwijl Tsygankovs contract afloopt en de Oekraïner dus na dit seizoen transfervrij ingelijfd kan worden.

De erfenis van Gakpo is groot, voor wie zijn opvolger dan ook mag worden. De Eintovenaar kwam voor de WK-break tot negen goals en twaalf assists in veertien competitieduels, waarmee hij gold als meest waardevolle speler in de Eredivisie. Brynhildsen was in Noorwegen al even op schot. In afgelopen Eliteserien-seizoen, dat loopt van begin april tot medio november, scoorde hij elfmaal in negentien optredens. Eenmaal was hij aangever.

Brynhildsen zette zijn eerste stapjes in het profvoetbal bij Stabæk IF, alvorens in de zomer van 2020 de overstap te maken naar Molde. Daar staat de teller tot op heden op 31 goals en 22 assists in 111 wedstrijden. Afgelopen november werd Brynhildsen beloond voor zijn goede prestaties met zijn debuut in het Noorse elftal. Zijn contract bij Molde loopt nog twee jaar door, waardoor PSV vermoedelijk een flinke transfersom op tafel moet leggen.