Goals & Gossip: Louis van Gaal telt miljoenen neer voor nieuw optrekje

Dinsdag, 27 december 2022 om 10:24 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:44

Hate it or love it, maar het privéleven van de voetballers en hun WAGs is de guilty pleasure van menig liefhebber van het spelletje. Voetbalzone staat uiteraard in het teken van het voetbalnieuws, maar heeft in Goals & Gossip speciale aandacht voor de handel en wandel van de sterren ver buiten de krijtlijnen.

Louis van Gaal hoeft zijn pensioen niet in krapte uit te zitten. Volgens de website Bekendeburen.nl heeft de afzwaaiend bondscoach een penthouse in Noordwijk gekocht ter waarde van 8.250.000 euro. Een deel van het voormalige Hotel van Oranje is gesloopt en omgebouwd tot het zogeheten Residence van Oranje, waartoe het appartement van 516 vierkante meter behoort.

Het penthouse bevat 'vorstelijke', drie meter hoge woonvertrekken, slaapkamers met en suite (aangebouwde) badkamers, en 'riante terrassen'. Wat betreft voorzieningen hebben Van Gaal en zijn vrouw Truus het nodige om uit te kiezen: er is 1500 vierkante meter aan onder meer wellness- en massagesalons, haarstudio's en stoombaden, alsook het grootste golfslagbad van Europa. Het nieuwe optrekje is overigens niet Van Gaals enige in Noordwijk: de oud-trainer heeft er ook al een aan de boulevard van de kustplaats. Mocht het Nederlandse weer Van Gaal niet zinnen, kan hij altijd nog naar zijn appartement in Quinto do Lago, Portugal.

Bekijk hier het nieuwe penthouse van Louis van Gaal.

