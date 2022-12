Kraay jr. ontpopt zich tot waar transfergoeroe met voorspelling over Cody Gakpo

Dinsdag, 27 december 2022 om 10:01 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:46

Hans Kraay junior wist bijna twee maanden geleden al dat Liverpool zich zou gaan melden voor Cody Gakpo. De presentator van Goedemorgen Eredivisie vertelde per slot van rekening toen Marcel Brands te gast was dat the Reds het gemunt hadden op de oogappel van PSV. Maandag werd bekend dat Gakpo de duurste uitgaande transfer ooit zou worden van de Eindhovenaren.

PSV zorgde voor vuurwerk op tweede kerstdag door de verhuizing van zijn sterspeler naar Liverpool te bevestigen. Alhoewel de Brabanders geen exact bedrag bekend wilden maken, bevestigde Brands dat het uitgaande transferrecord was verbroken. Dat Liverpool daarvoor zou zorgen, had de algemeen directeur al kunnen weten. Kraay junior had hem een kleine twee maanden geleden namelijk verteld dat the Reds in de winter zouden aankloppen in het Philips Stadion.

???? Hans Kraay jr. = ????????????????????????????? ?? 6 november 2022:

"Mijn informatie zegt dat Liverpool absoluut gaat komen voor Cody Gakpo in januari" — ESPN NL (@ESPNnl) December 27, 2022

"Mijn informatie zegt dat Liverpool absoluut gaat komen bij jullie voor Gakpo. Pepijn Lijnders (assistent-trainer van Liverpool, red.) – een van de mensen naar wie Jürgen Klopp echt luistert – heeft gezegd: 'Ik ga jou nu van alles laten zien over Gakpo, want dat is voor ons de missing link'", wendde de presentator annex analist zich destijds tot Brands. Toen Sjoerd Mossou, die tevens te gast was bij Goedemorgen Eredivisie, vroeg of Liverpool zich in de winter of zomer zou melden, antwoordde Kraay jr. twijfelloos: "In de winter."

Klopp maakte haast door blessures

Fabrizio Romano meldt dinsdag dat Liverpool haast maakte met Gakpo's transfer vanwege de vele blessuregevallen in de selectie. Klopp had daarom aangeklopt bij het bestuur en aangedrongen op de komst van de Eintovenaar. PSV heeft volgens zowel De Telegraaf als het Eindhovens Dagblad Jesper Karlsson (AZ) en Viktor Tsygankov (Dynamo Kiev) in het vizier als vervanger voor Gakpo. Eerstgenoemde moet zo'n twintig miljoen euro kosten, terwijl het contract van Tsygankov na dit seizoen afloopt en hem dus een financieel aantrekkelijke optie maakt.