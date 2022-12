Dit is waarom Manchester United de jacht op Cody Gakpo staakte

Dinsdag, 27 december 2022 om 08:28 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:45

PSV maakte maandagavond laat bekend dat Cody Gakpo naar Liverpool zou vertrekken. Het Manchester United van Erik ten Hag leek echter lang de vervolgbestemming van de aanvaller te worden. De Daily Mail weet echter waarom the Red Devils niet doorpakten in de strijd om Gakpo. De Glazers willen de club verkopen, waardoor er komende transferwindow alleen huurdeals kunnen worden gesloten.

Gakpo werd zeker na de uittocht van Cristiano Ronaldo tot transfertarget nummer één gebombardeerd door Ten Hag. Ook het bedrag dat de Eintovenaar moest kosten leek geen probleem te zijn voor United. De familie Glazer, die een meerderheidsbelang heeft in de club, hoopt de club echter zo snel mogelijk te verkopen. Daarom konden the Mancunians geen bod uitbrengen op hun gedroomde winteraanwinst.

United moest daarom zijn meerdere erkennen in concurrent Liverpool, dat wél de knip trok en Gakpo de duurste uitgaande transfer van PSV ooit maakte. Dat record lag voor maandag in handen van Hirving Lozano, die in de zomer van 2019 voor naar schatting 45 miljoen euro werd verkocht aan Napoli. Het precieze bedrag dat Gakpo PSV oplevert is niet bekend, maar algemeen directeur Marcel Brands wilde al wel verklappen dat hij als de duurste speler ooit vertrekt.

Het blijft zo zoeken voor Ten Hag naar een directe versterking in de aanvalslinie. Manchester United heeft met Anthony Martial maar één echte centrumspits in de gelederen, al heeft Marcus Rashford ook ruimschoots ervaring op die positie. De naam van João Félix zingt volgens AS rond op Old Trafford als mogelijke oplossing. De 23-jarige Portugees is niet onomstreden bij Atlético Madrid en heeft zijn vertrekwens ook al aangekondigd. Los Colchoneros zijn bovendien bereid te praten over een huurdeal.