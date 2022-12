‘Hij zat heel dicht bij Oranje en dan moet je je emotie eerst een plek geven’

Dinsdag, 27 december 2022 om 07:51 • Tom Rofekamp • Laatste update: 08:03

Sven Botman klopt steeds harder op de deur bij het Nederlands elftal. De stopper van Newcastle United imponeerde maandag ook weer tegen Leicester City (0-3 winst) en een uitverkiezing voor Oranje is dan ook een kwestie van tijd volgens manager Eddie Howe. De succescoach van the Magpies wil zijn pupil graag een hart onder de riem steken na het mislopen van de WK-selectie.

De naam 'Botman' was wel terug te vinden in de voorselectie van Louis van Gaal, maar de mandekker overleefde de definitieve schifting niet. Dat ging Botman niet in de koude kleren zitten, vertelt Howe. "Ik zag wel teleurstelling bij hem. Hij zat er heel dichtbij en dan moet je je emotie eerst een plek geven. Maar mijn boodschap voor hem is dat hij zich moet focussen op zaken waar hij controle over heeft. Blijft hij goed presteren bij ons, dan komt de rest vanzelf", voorspelt de 45-jarige oefenmeester.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Botman moet zijn haasje nog krijgen. Het jeugdproduct van Ajax speelde al wel tal van interlands voor Nederland Onder 21, maar krijgt maar niet de kans bij het 'grote' Oranje. Dat zal deels komen door de moordende concurrentie achterin. De positie van centrale verdediger is een van de sterkst bezette bij Nederland, met namen als Virgil van Dijk (Liverpool), Matthijs de Ligt (Bayern München), Stefan de Vrij (Internazionale) Jurriën Timber (Ajax) en Nathan Aké (Manchester City). Micky van de Ven (VfL Wolfsburg) en Pascal Struijk vielen in november net als Botman af uit de voorselectie voor het WK. Laatstgenoemde drie namen lijken de voornaamste concurrenten voor de Badhoevedorper, daar zij óók linksbenig zijn.

Botman groeide tussen 2020 en 2022 uit tot rots in de branding bij Lille OSC en verdiende daarmee een overstap naar Newcastle United. De Nederlander maakt zijn transfersom van 37 miljoen euro van meet af aan waar. Met Botman in dertien van de zeventien competitiewedstrijden tot nu toe aan de aftrap ziet Newcastle zich momenteel terug op de tweede plek in de Premier League. Het hoeft alleen voorrang te verlenen aan Arsenal, al volgt nummer drie Manchester City op één punt en heeft het nog twee duels tegoed.