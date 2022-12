Strijd om Van den Boomen barst los; ED bevestigt eerste geïnteresseerde naam

Dinsdag, 27 december 2022 om 07:10 • Tom Rofekamp • Laatste update: 07:13

Branco van den Boomen kan deze winter overstappen naar Galatasaray. Het Eindhovens Dagblad bevestigt maandag de geruchten dat de Turkse topclub de middenvelder van Toulouse naar Istanbul wil halen. Van den Boomen werd vorig jaar uitgeroepen tot beste speler van de Ligue 2 en maakt dit seizoen ook indruk op een niveau hoger. Volgens statistiekensite Sofascore zijn er zelfs maar drie spelers die momenteel beter presteren in de Ligue 1.

Van den Boomen staat dit jaar weliswaar 'slechts' op één treffer en vier assists in 15 Ligue 1-duels (vergeleken met twaalf treffers en 21 assists in het vorige seizoen); toch geeft het gerenommeerde Sofascore de Veldhovenaar gemiddeld een 7.61. Daarmee hoeft hij alleen Lionel Messi, Neymar (Paris Saint-Germain) en Rémy Cabella (Lille OSC) voor zich te dulden. De prestaties van Van den Boomen zijn ook Galatasaray opgevallen, dat deze winter of komende zomer wil toeslaan.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Cimbom betaalt bij voorkeur een lage transfersom voor het jeugdproduct van Ajax. Dat lijkt een reële mogelijkheid, gezien het feit dat Van den Boomen komende zomer uit zijn contract loopt bij Toulouse. Daar speelt de 27-jarige spelmaker sinds augustus 2020, toen hij de overstap maakte van De Graafschap. Van den Boomen zag in de jaren daarvoor een Eredivisie-avontuur bij sc Heerenveen op een sof uitlopen.

Fabrizio Romano wist eind oktober al te melden dat Van den Boomen interesse genoot van clubs uit Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje. Namen gaf de transfermarktexpert destijds echter niet. Mocht Van den Boomen deze winter naar Turkije verhuizen, is de kans op een landstitel niet onaannemelijk. Galatasaray gaat momenteel aan kop in de Süper Lig, al volgt aartsrivaal Fenerbahçe slechts op één punt.