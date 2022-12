Transfersom veel hoger dan bod: Gakpo is duurste PSV'er aller tijden

Maandag, 26 december 2022 om 23:21 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:37

Cody Gakpo vertrekt als duurste speler uit de clubgeschiedenis bij PSV, zo bevestigt algemeen directeur Marcel Brands in het persbericht van zijn club. De Eindhovenaren doen als gewoonlijk geen uitlatingen over de exacte transfersom, maar duidelijk is dat PSV ongeveer vijftig miljoen euro overhoudt aan het vertrek van Gakpo naar Liverpool.

De 23-jarige linksbuiten neemt het clubrecord over van Hirving Lozano, die zich drieënhalf jaar lang de duurste PSV'er ooit mocht noemen. Lozano werd in de zomer van 2019 voor naar schatting 45 miljoen euro verkocht aan Napoli. Memphis Depay, die in 2015 voor 34 miljoen euro naar Manchester United vertrok, bezet nu de derde plaats als het gaat om recordverkopen van PSV.

De transfer van Gakpo raakte op tweede kerstdag in een stroomversnelling. Liverpool pakte door en zette daarmee het eveneens geïnteresseerde Manchester United buitenspel. The Reds legden volgens Fabrizio Romano een officieel bod neer van 37 miljoen pond, omgerekend precies 42 miljoen euro (exclusief bonussen). Diverse media melden maandagavond dat het uiteindelijke transferbedrag rond de vijftig miljoen euro ligt. Gakpo, die in 2016 debuteerde, speelde in totaal 159 keer voor PSV en produceerde 55 goals en 50 assists voor de club.

PSV was zich al volop aan het voorbereiden op het aantrekken van een vervanger voor Gakpo, zo meldde het Eindhovens Dagblad onlangs. Jesper Karlsson van AZ is in beeld als potentiële opvolger, maar de vraagprijs van twintig miljoen euro vormt voorlopig een behoorlijk struikelblok. Ook valt de naam van Dynamo Kiev-aanvaller Viktor Tsygankov. Het contract van de Oekraïner loopt aan het einde van dit seizoen af, wat hem een financieel aantrekkelijke optie maakt.