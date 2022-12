Arsenal wint: Nketiah overtuigt als vervanger van Gabriel Jesus met prachtgoal

Maandag, 26 december 2022 om 23:00 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:52

Arsenal heeft op Boxing Day een uitstekende hervatting van zijn seizoen in de Premier League beleefd. The Gunners kwamen thuis tegen West Ham United op achterstand door een penalty van Saïd Benrahma, maar stelden na rust overtuigend orde op zaken. Met Bukayo Saka, Gabriel Martinelli en Eddie Nketiah scoorde achtereenvolgens de complete aanvalslinie: 3-1. Arsène Wenger was overigens te gast in het Emirates Stadium en werd luidkeels toegezongen door de thuisfans. Koploper Arsenal neemt een voorsprong van acht punten op Manchester City.

De Londenaren moesten eerder lijdzaam toezien hoe sterspeler Gabriel Jesus op het WK in Qatar een zware enkelblessure opliep. De Braziliaanse spits werd als verwacht vervangen door Nketiah. Kieran Tierney speelde als linksback in plaats van de licht gehavende Oleksandr Zinchenko, die wel inviel. Bij West Ham United waren twee wijzigingen te ontdekken ten opzichte van de laatste wedstrijd voor het WK: Vladimir Coufal en Michail Antonio vervingen de afwezige Kurt Zouma en Gianluca Scamacca.

Arsenal slaat gat met 'The Hammers'! ?? Eddie Nketiah schiet Arsenal op een comfortabele 3-1 voorsprong. ?? https://t.co/ercKyLGW0u#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/IKsU7L21Mt — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) December 26, 2022

In de vijfde minuut schoot Saka de bal na een handig tikje opzij van Nketiah met rechts vol binnen in de korte hoek. De VAR constateerde echter dat Saka met een onbedoelde balaanraking buitenspel had veroorzaakt van Nketiah: doelpunt afgekeurd. Arsenal bleef de aanval zoeken en was dominant, maar kwam na 26 minuten plots defensief in de problemen. William Saliba raakte de ontsnapte Jarrod Bowen met een volledig verkeerd getimede sliding en kreeg een strafschop tegen. Benrahma gaf doelman Aaron Ramsdale van elf meter geen kans: 0-1.

In het restant van de eerste helft werd Arsenal niet gevaarlijk meer, maar daar werd direct na rust verandering in gebracht door de ploeg van Mikel Arteta. Saka slaagde erin om een zwak schot van Martin Ødegaard in de zestien te onderscheppen en stuurde doelman Lukasz Fabianski koelbloedig de verkeerde kant op: 1-1. Vijf minuten later kwam Arsenal op voorsprong via Gabriel Martinelli, die Fabianski verraste door met links de korte onderhoek te zoeken: 2-1. Arsenal combineerde onverminderd verder en maakte twintig minuten voor tijd het mooiste doelpunt van de aanval uit een flitsende combinatie. Ødegaard speelde vanuit de as handig ineens door naar Nketiah, die subliem wegdraaide bij Thilo Kehrer en in de verre hoek afdrukte: 3-1.