Cody Gakpo heeft droomtransfer naar Engeland zo goed als te pakken

Maandag, 26 december 2022 om 22:01 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:23

Cody Gakpo staat op het punt om een droomtransfer te maken naar Liverpool, zo meldt The Times. De onderhandelingen tussen PSV en the Reds zijn onverwachts snel in een stroomversnelling geraakt. Manchester United is door het snelle handelen van Liverpool buitenspel komen staan. Fabrizio Romano voegt toe dat er een officieel bod ligt van 37 miljoen Britse pond, omgerekend 42 miljoen euro. Daar bovenop komen nog bonussen.

Ook afgelopen zomer werd Liverpool her en der genoemd rond Gakpo, maar toen bleef een aanbieding uit. De 23-jarige linksbuiten van PSV kon op de slotdag van de transferwindow wel naar Southampton en Leeds United, maar John de Jong wierp zich als technisch directeur voor een transfer. Gakpo kende vervolgens een wervelend halfjaar bij PSV en werd bovendien met drie goals topscorer van Oranje op het WK in Qatar. Daarmee lijkt de aanvaller zich te hebben bewezen aan de absolute topclubs.

Liverpool maakt een uiterst moeizaam seizoen door en heeft onder meer last van blessures. Jürgen Klopp moet het de komende weken in ieder geval nog stellen zonder Luís Diaz en Diogo Jota. Een bliksemtransfer van Gakpo, een directe versterking voorin, is dus meer dan welkom bij de Engelse grootmacht. Liverpool moet alle zeilen bijzetten om in ieder geval een Champions League-ticket te bemachten. De ploeg van Klopp won op Boxing Day van Aston Villa en staat zesde in de Premier League.

PSV wist na het WK al dat Gakpo vermoedelijk zal vertrekken en bereidt zich voor op het aantrekken van een vervanger, zo meldde het Eindhovens Dagblad onlangs. Jesper Karlsson van AZ is in beeld als potentiële opvolger, maar de vraagprijs van twintig miljoen euro vormt voorlopig een behoorlijk struikelblok. Ook valt de naam van Dynamo Kiev-aanvaller Viktor Tsygankov. Het contract van de Oekraïner loopt aan het einde van dit seizoen af, wat hem een financieel aantrekkelijke optie maakt.