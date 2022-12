Arsenal wil razende snelheid toevoegen en opent met bod van 60 miljoen euro

Maandag, 26 december 2022 om 21:47 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:53

Arsenal hoopt zich spoedig te versterken met Mykhaylo Mudryk, zo meldt the Guardian. De Londenaren hebben een bod van veertig miljoen euro plus twintig miljoen euro aan variabelen uitgebracht op de 21-jarige linksbuiten van Shakhtar Donetsk. Voorlopig is een akkoord ver weg, want de Oekraïense topclub zet in op een transfersom van liefst honderd miljoen euro.

Mudryk, een vleugelspits die bekendstaat om zijn razende snelheid, is een langetermijndoelwit van de koploper uit de Premier League. Afgelopen zomer moesten the Gunners even vrezen dat Mudryk naar Brentford zou verkassen. The Bees waren bereid om de vleugelspits de duurste aankoop in de clubhistorie te maken, maar kwam desondanks niet tot een akkoord met Shakhtar.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook voor Arsenal lijkt het bereiken van overeenstemming met de Oekraïneres, die bekendstaan als stugge onderhandelaars, een behoorlijke opgave. Shakhtar zet als vermeld hoog in. "Mudryk is wat ons betreft meer waard dan Antony, en die kostte Manchester United honderd miljoen euro", zei technisch manager Carlo Nicolini eind oktober. Arsenal koestert de stille hoop dat beide partijen komende maand alsnog nader tot elkaar zullen komen, zo klinkt het.

Mudryk zelf wacht de onderhandelingen in spanning af. De aanvaller zou dolgraag naar Arsenal verkassen en zijn persoonlijke eisen zullen dan ook geen belemmering vormen. Mudryk bevestigde zijn status als toptalent dit seizoen in de groepsfase van de Champions League, waarin hij tot drie goals en twee assists kwam in zes optredens. In de Oekraïnense competitie scoorde Mudryk deze voetbaljaargang al zeven keer in twaalf optredens en bereidde hij nog eens zes treffers voor. Zijn contract bij Shakhtar loopt door tot medio 2026.