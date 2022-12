Virgil van Dijk vertelt openhartig over pijn en slapeloosheid na gemiste penalty

Maandag, 26 december 2022 om 21:22 • Mart van Mourik

Virgil van Dijk heeft slecht kunnen slapen na de verloren kwartfinale op het WK. De centrumverdediger miste zijn strafschop in de penaltyreeks tegen de Argentijnen, die mede daardoor doorstootten tot de halve finale in Qatar. Op Boxing Day speelde Van Dijk voor het eerst weer een officiële wedstrijd en was daarin direct trefzeker. Op bezoek bij Aston Villa (1-3 winst) tekende de Nederlander de 0-2 aan.

“Het werd weer eens tijd om te scoren. Het was belangrijk om op deze manier terug te komen”, opent Van Dijk voor de camera van Viaplay. De centrumverdediger erkent dat hij het mentaal even zwaar heeft gehad na het WK-duel met Argentinië. “Natuurlijk ben ik de strafschop nu weer vergeten, want het leven gaat verder. Het duurde in dit geval twee dagen voordat ik het kwijt was. Ik heb niet kunnen slapen na de wedstrijd. Dat is logisch, want je bent heel dichtbij na een 2-0 achterstand. Helaas mis je de penalty en ben je uitgeschakeld. Dat was heel zwaar die avond en de nacht daarna.”

Van Dijk besloot om na de verloren kwartfinale rust te nemen en met zijn gezin op vakantie te gaan. “Ik was even afgesloten van de voetbalwereld en waren we echt als gezin - en ik echt als vader - aan het genieten. Dat heeft me wel heel erg geholpen.” De stopper kwam afgelopen weekend in het verloren EFL Cup-duel met Manchester City (3-2) nog niet in actie, maar tegen Aston Villa stond hij direct in de basis. Enkele minuten voor het rustsignaal zorgde Van Dijk op aangeven van Mohamed Salah voor de 0-2.

Naast Van Dijk en Salah kwam ook de achttienjarige Stefan Bajcetic tot scoren. “Wat het meespelen van Bajcetic over dit Liverpool zegt? Dat we blessures hebben”, zegt Van Dijk glimlachend. “Hopelijk komen er nieuwe spelers die ons als club kunnen versterken. Kwaliteit is altijd welkom bij Liverpool, maar de jonge jongens doen het ook goed. Dat is belangrijk voor ons”, aldus de centrale verdediger, die niet wil aangeven op welke posities hij zijn ploeg graag versterkt ziet worden.