Woede bij Benzema lijkt gerechtvaardigd na onthulling van MRI-scan

Maandag, 26 december 2022

Frankrijk 'liegt' over de blessure van Karim Benzema, zo beweert zijn zaakwaarnemer Karim Djaziri op Twitter. Volgens de belangenbehartiger werd de 35-jarige spits van Real Madrid vlak voor het WK ten onrechte weggestuurd bij Les Bleus. Benzema was volgens Djaziri al vanaf de achtste finale fit om te spelen. "Maar Frankrijk vond van niet. Blijf liegen, de waarheid komt naar boven", aldus Djaziri.

Benzema reisde met de Franse selectie af naar Qatar, maar zag zijn droom van een WK-titel snel uiteenspatten. De spits liep een dijbeenblessure op en werd door de medische staf direct weggestuurd. Tijdig herstellen voor het WK was onmogelijk, kreeg Benzema te horen. Onzin, beweert zijn zaakwaarnemer Djaziri, die bijval zocht in de medische wereld. "Ik heb drie diagnoses in handen van verschillende specialisten die bevestigen dat Benzema al in de achtste finale had kunnen spelen, minimaal als invaller", aldus de zaakwaarnemer, die MRI-scans toevoegt aan zijn Tweet om dat te bewijzen.

Je pose ça là mais avant ça j’ai consulté 3 spécialistes qui confirment le diagnostic que @Benzema aurait pu être apte à partir des 1/8 éme pour au moins être sur le banc ! Pourquoi lui avoir demandé de partir si vite ? pic.twitter.com/wtOHhDeDVW — Karim Djaziri (@KDjaziri) December 26, 2022

De ernst van de blessure van Benzema werd binnen het Franse elftal om onduidelijke redenen overschat, stelt Djaziri. "Een week na zijn blessure trainde Benzema alweer in Madrid en enkele dagen later speelde hij dertig minuten in een vriendschappelijke wedstrijd." De spelersagent wil uitleg van bondscoach Didier Deschamps: "Waarom vroeg je hem zo snel al om te vertrekken bij de ploeg?"

Benzema liet daags na de WK-finale weten te stoppen als international. Enkele dagen daarvoor speculeerden Franse media juist hevig over een razendsnelle terugkeer bij Les Bleus, mogelijk in de finale in Qatar. De breuk tussen de spits en het nationale elftal bleek echter onherstelbaar. Volgens Franse media was Benzema zeer ontevreden over de medische staf: hij zou van mening zijn dat zijn blessure werd veroorzaakt door de hoge intensiteit van trainen en vond dat er onverantwoord met hem is omgesprongen. Na zijn vertrek ergerde Benzema zich behoorlijk aan het uitblijven van contact met de nationale bond.

Diverse media speculeerden de afgelopen tijd over andere redenen waarom Benzema buiten de selectie werd gezet. Mogelijk waren er meerdere onderliggende problemen met ploeggenoten, zo schreef onder meer Marca. Die vermoedens lijken binnen een week na de WK-finale al bevestigd te zijn, want Benzema heeft zondag vrijwel alle oud-teamgenoten ontvolgd op Instagram. Alleen Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Raphaël Varane, Kylian Mbappé en Marcus Thuram staan nog tussen de personen die hij volgt.