Virgil van Dijk herpakt zich en scoort direct bij terugkeer in Premier League

Maandag, 26 december 2022 om 20:27 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:43

Liverpool heeft een belangrijke overwinning geboekt in de Premier League. Op Boxing Day was de ploeg van manager Jürgen Klopp met 1-3 te sterk voor Aston Villa. Het was de derde competitiezege op rij voor the Reds, die tweede kerstdag besluiten op de zesde positie van de ranglijst. Virgil van Dijk nam de 0-2 voor zijn rekening; Mohamed Salah en invaller Stefan Bajcetic zorgden respectievelijk voor de openingstreffer en de 0-3.

Ten opzichte van het verloren EFL Cup-duel met Manchester City (3-2) keerden onder meer Van Dijk en doelman Alisson Becker terug in de basis. De Nederlandse verdediger vormde het centrale duo met Joël Matip, terwijl Ibrahima Konaté, die bij de WK-selectie van verliezend finalist Frankrijk zat, nog niet in actie kwam. Alex Oxlade-Chamberlain stond op de rechtsbuitenpositie geposteerd. Aan de overzijde was de veelbesproken doelman Emiliano Martínez de meest opvallende afwezige. Onder de lat nam Robin Olsen de honneurs waar.

Liverpool vond in de vijfde speelminuut de openingstreffer. Trent Alexander-Arnold had een zeer fraaie dieptepass in huis op Andrew Robertson, die de bal direct uit de lucht doorspeelde op Salah. De Egyptenaar kon van dichtbij de 0-1 intikken. Nadien kwam Aston Villa er via Leon Bailey tot tweemaal toe gevaarlijk uit: eerst stuitte hij met een schot op Becker; vervolgens bracht de Braziliaanse sluitpost redding op een kopbal van dichtbij. Aan de overzijde stond Matip buitenspel toen hij de 0-2 op het scorebord dacht te koppen: doelpunt afgekeurd. De treffer van Van Dijk bleef wél staan.

Na een carambole voor het doel van Olsen kwam Salah plotseling in de gelegenheid om de bal terug te leggen op Van Dijk, die met zijn binnenkant voor de 0-2 zorgde. In het tweede bedrijf nam de intensiteit verder toe en werden er aan weerszijden meerdere uitgespeelde kansen genoteerd. Zo werd een doelpunt van Ollie Watkins afgekeurd wegens buitenspel en verzuimde Salah vijf minuten na rust om oog in oog met Olsen af te ronden. Nadien kwam Villa beter in de wedstrijd en resulteerde de toegenomen aanvalsdrang in de aansluitingstreffer.

Aan de rechterkant van het veld kreeg Douglas Luiz de vrijheid om een afgemeten voorzet te bezorgen bij Watkins, die Matip in de lucht klopte en diagonaal binnenknikte: 1-2. Hoewel Villa na de goal nadrukkelijker op zoek ging naar de gelijkmaker, werd die niet meer gevonden. De eindstand werd uiteindelijk bepaald in de 81ste speelminuut. De voor Jordan Henderson ingevallen Bajcetic kreeg de rebound na zwak optreden van Olsen voor zijn voeten, waarna hij ijzig kalm bleef en de 1-3 aantekende.