Kane wordt bij terugkeer in Premier League hard aangepakt met spreekkoren

Maandag, 26 december 2022 om 19:07 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:15

Supporters van Brentford hebben op Boxing Day geprobeerd om Harry Kane uit zijn concentratie te halen. Tijdens het Premier League-duel met Tottenham Hotspur was de spits het doelwit van spreekkoren, waarin gerefereerd werd aan de gemiste strafschop van Kane in de kwartfinale op het WK 2022 tegen Qatar (2-1 nederlaag tegen Frankrijk). “Kane, you’ve let you country down”, zo scandeerden de aanhangers van the Bees vanaf de tribune.

Kane had eerder in de kwartfinale al raak geschoten vanaf de strafschopstip en zette Engeland daarmee niet alleen naast Frankrijk, maar evenaarde ook topscorer aller tijden Rooney met 53 goals. Collega-spits Olivier Giroud zette zijn land een kwartier voor tijd op 2-1, waardoor er enorme druk stond op Kanes tweede pingel, zes minuten voor tijd. De 29-jarige spits schoot huizenhoog over, en verzuimde daarmee zijn ploeg een verlenging te bezorgen. Waar enkele tabloids en oud-spelers, waaronder Wayne Rooney, hun steun uitspraken voor de gedesillusioneerde spits, zijn de fans in de Premier League een stuk minder empathisch.

“Kane, you’ve let you country down”, zo klonk het maandagmiddag vanaf de tribunes in Brentford. Op de persconferentie na afloop wilde manager Antonio Conte de leuzen uit het publiek niet te veel aandacht geven. “De fans waren bang voor hem. Het is normaal dat fans van de tegenpartij een speler uit de wedstrijd wil halen.” De Italiaan hoopt niet dat het penaltymoment Kane zal achtervolgen. “Topspelers die mentaal sterk zijn, kunnen een negatieve gebeurtenis een plek geven en doorgaan. Harry is een goed persoon en een goede speler.”

Brentford en Tottenham Hotspur troffen elkaar op Boxing Day en openden de wedstrijddag met een waar spektakelstuk. Het team van Thomas Frank was lang heer en meester in het eigen Gtech Community Stadium, maar liet de ploeg van Conte terugkomen tot 2-2. Kane gaf het startschot voor de comeback en kroonde zich daarmee tot topscorer aller tijden van Boxing Day. Ook wist hij nu tegen elke Premier League-tegenstander waartegen hij speelde te scoren. In de slotfase verzuimde de spits van the Spurs overigens nog wel een goede kans op de 2-3.