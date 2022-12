Cor Potcast nagelt Guus Til (die daar in 2021 te gast was) aan schandpaal

Maandag, 26 december 2022 om 18:02 • Tom Rofekamp • Laatste update: 20:04

Maarten de Fockert en Bart Vriends vinden het hoogst interessant: 'de voetballersmodus'. De (oud-)voetballers, hosts van de Cor Potcast, zien veel spelers zich compleet anders gedragen voor de camera dan in het echte leven. Volgens De Fockert is Guus Til het meest treffende voorbeeld.

Til was in juli 2021 te gast bij de Cor Potcast, waar het De Fockert duidelijk werd hoe groot het contrast is met zijn vertoon voor de camera's. "Het gesprek wat we voor de podcast hadden was echt hartstikke gezellig. Hij had grootse verhalen en vond zus en vond zo. Toen ging hij zitten voor de podcast en was hij zoals je hem na de wedstrijd ziet. Hij begon over dat het wennen was bij z'n nieuwe club", aldus de oud-prof.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Fockert noemt Bruno Martins Indi en Ibrahim Afellay als twee andere schoolvoorbeelden van 'het voetballersriedeltje', waar ook Vriends zijn zegje over kwijt wil. "Sommigen hebben achter de schermen grootse verhalen, net zoals in de kleedkamer. Met stoute geintjes en dingetjes. Totdat de podcast begint, dan gaat het, zeker in het begin, over de training van afgelopen week en dat er volgende week weer een belangrijk resultaat geboekt moet gaan worden. Dat voetballersriedeltje. Het is echt ongekend", vindt de verdediger van Sparta Rotterdam.

Analist Arnold Bruggink was onlangs juist nog zeer te spreken over de media-optredens van Til. Na afloop van de 6-1 zege van PSV op FC Utrecht beet de vijfvoudig Oranje-international kribbig van zich af toen verslaggever Cristian Willaert een toespeling maakte op zijn gebrek aan ervaring als spits. "Hij kan zich altijd heel goed verwoorden", zei Bruggink over Tils reactie. "Hij zegt volledig terecht dat hij er vier dagen geleden niks van kon in de spits en nu weer de man is opeens. Zo zit de wereld dan ook niet in elkaar. Maar het lijkt erop dat de voetbalwereld vaak wel zo in elkaar zit, omdat het zo opportunistisch is. En ik vind het wel lekker als een speler daar niet in meegaat maar gewoon zegt wat hij eigenlijk voelt."