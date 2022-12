Newcastle bezorgt zichzelf hét kerstcadeau en meldt zich naast Arsenal

Maandag, 26 december 2022 om 17:54 • Tom Rofekamp • Laatste update: 18:02

Newcastle United dendert door in de Premier League. De ploeg van Eddie Howe had maandag aan een fenomenaal eerste halfuur genoeg om Leicester City met 0-3 over de knie te leggen in het King Power Stadium. Daardoor nemen Sven Botman en consorten plek nummer twee in de Premier League over van Manchester City. Ook het Brighton & Hove Albion van Joël Veltman beleefde een uitstekende Boxing Day met een 1-3 zege op Southampton.

Leicester City - Newcastle United 0-3

Na een halfuur was het duel in het King Power Stadium al gespeeld en wel. Chris Wood benutte in minuut drie een strafschop (na een charge van Daniel Amartey), Miguel Almirón bekroonde vier minuten later een fraaie solo en Joelinton bracht de marge naar drie met een kopbal uit een corner. In de tussentijd voorkwam Sven Botman met een ingreep op de doellijn dat Leicester het weer enigszins spannend maakte. De tweede helft kon Newcastle rustig achteroverleunen. The Magpies zullen de komende dagen met argusogen kijken naar hoe directe concurrenten Arsenal en Manchester City het doen.

Chris Wood zet Newcastle United vanaf de penaltystip op voorsprong! Inmiddels heeft Almiron de score ook nog eens verdubbeld. Droomstart voor 'The Magpies'.

Southampton - Brighton & Hove Albion 1-3

Met Veltman in de basis waren het the Seagulls die de leiding namen in het St. Mary’s Stadium. Adam Lallana kroop slim voor zijn man om de bal al even listig achter Gavin Bazunu te koppen: 0-1. De Ierse goalie zag zijn eigen speler de marge verder in het nadeel zinken. Romain Perraud gaf het laatste zetje bij een voorzet van Pervis Estupiñán. Het mooiste moment van de middag bleef echter bewaard voor Solly March. De zelden scorende vleugelaanvaller jaagde – op aangeven van Veltman – de bal van iets buiten de zestien op schitterende wijze in de linkerkruising. James Ward-Prowse deed een kwartier voor tijd nog iets terug voor de thuisploeg.

Everton - Wolverhampton Wanderers 1-2

Julen Lopetegui, die voor de start van het WK het stokje overnam van interim-manager Steve Davis, kende een ongelukkige start van zijn debuutwedstrijd in de Premier League. In de zevende minuut bezorgde Dwight McNeil de bal uit een hoekschop bij Yerry Mina, die Everton met een diagonale kopbal de 1-0 aantekende. Halverwege de eerste helft kwam Wolverhampton op gelijke hoogte. Na een corner vanaf links belandde de bal op de rand van het strafschopgebied bij João Moutinho, die een hoge steekpass gaf aan Daniel Podence. De Portugees kon bij de tweede paal eenvoudigerwijs binnentikken: 1-1. In de tweede helft hadden beide teams veel moeite om een doorbraak te forceren, maar de beslissing viel nog wel. In de 86ste minuut verzorgde Rayan Aït-Nouri op aangeven van Adama Traoré de winnende treffer: 1-2.





Wolves wint in de laatste minuut van de blessuretijd op bezoek bij Everton! Rayan Aït-Nouri doet het!

Crystal Palace - Fulham 0-3

Fulham, met Kenny Tete in de basis, opende na een half uur spelen de score. Bobby Reid knikte de 0-1 op het scorebord na een afgemeten voorzet van Aleksandar Mitrovic. De hoop van Palace op een gunstig resultaat verdween enkele minuten na de openingstreffer als sneeuw voor de zon: Tyrick Mitchell werd met een directe rode kaart van het veld gestuurd na een harde tackle op Tete. Toen ook James Tomkins na een uur spelen met een tweede gele prent moest inrukken, had Fulham vrij spel. Tim Ream zorgde op aangeven van Mitrovic voor de 0-2, terwijl laatstgenoemde tien minuten voor tijd zelf de eindstand op het scorebord zette: 0-3. Jaïro Riedewald mocht de laatste zeven officiële minuten nog in actie komen.