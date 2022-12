Georgina Rodríguez verrast Ronaldo met sigaar uit eigen doos van 300.000 euro

Maandag, 26 december 2022 om 16:56 • Mart van Mourik • Laatste update: 16:58

Georgina Rodríguez heeft flink uitgepakt met de kerstdagen. Het model heeft haar partner Cristiano Ronaldo een Rolls Royce cadeau gedaan ter waarde van minimaal 300.000 euro. Het lijkt te gaan om een Dawn Silver Bullet. Georgina heeft op Instagram een video geplaatst met de kerstachtige taferelen in een villa van Ronaldo, waar ook de kinderen verrast werden.