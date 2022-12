Dagen van Carl Hoefkens bij Club Brugge lijken geteld na horrorslot

Maandag, 26 december 2022 om 15:50 • Tom Rofekamp • Laatste update: 16:23

Club Brugge heeft maandag op de valreep een overwinning tegen OH Leuven weggegeven. Lang prijkte er een 1-0 voorsprong voor Blauw-zwart op het scorebord, tot Nachon Nsingi de Brugse supporters in minuut 90+4 in rouw dompelde. Carl Hoefkens zat al op de schopstoel en moet na het volgende teleurstellende resultaat des te meer vrezen voor zijn positie.

Het is al tijden onrustig bij Club Brugge. Er was afgelopen week na de bekerflater tegen Sint-Truiden (1-4 verlies) al crisisberaad in het Jan Breydelstadion, en vlak voor de aftrap tegen OH Leuven diende zich een nieuwe rel aan. Andreas Skov Olsen werd buiten de selectie gelaten en meldde zich op Instagram om de buitenwereld van uitleg te voorzien. "De coach koos ervoor om mij uit te sluiten van het team. Ik ben niet geblesseerd, zoals het gerucht gaat", schreef de sterspeler van Club.

Club Brugge met ???????? ?????? ???? ?????? op voorsprong ?? De videoscheidsrechter grijpt in en dus mocht Jutglà gaan aanleggen vanaf 11 meter ??#ZiggoSport #CluOhl #Jutglà pic.twitter.com/Bje3zPtw7t — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 26, 2022

Zonder Skov Olsen en de geblesseerde Noa Lang maar mét Bjorn Meijer begon het team van Hoefkens aan de competitiehervatting. Vlak voor rust verschafte Ferran Jutglà de oefenmeester wat lucht. De Spanjaard verdiende een penalty na een VAR-check en schoot vervolgens zelf zijn achtste treffer van het seizoen binnen. Van harte ging het verder echter allemaal niet bij de Bruggenaren. Doelman Simon Mignolet mocht Meijer acht minuten na rust danken dat hij de gelijkmaker voorkwam met een ingreep op de lijn.

In het vervolg kreeg de thuisploeg toch wat mogelijkheden om de voorsprong uit te bouwen. De nummer vier van de Jupiler Pro League had het vizier echter niet op scherp en zag dat in de absolute slotfase afgestraft worden. Nsingi werkte het leer uit de kluts binnen na een voorzet van invaller Siebe Schrijvers voor de 1-1.