'Voormalig PSV'er maakt indruk over de grens en kan naar Catalonië'

Maandag, 26 december 2022 om 14:36 • Tom Rofekamp

Pablo Rosario geniet interesse van Espanyol, zo weet de Mundo Deportivo. De Catalaanse club zag met Keidi Bare onlangs een belangrijke speler zwaar geblesseerd wegvallen, en ziet in de voormalig PSV'er een potentiële vervanger. Het zou een aantrekkelijke optie voor Rosario kunnen zijn, daar hij bij OGC Nice momenteel geen onbetwist basisspeler is.

Bare viel afgelopen dinsdag geblesseerd uit in het Copa del Rey-duel met Atlético Paso (0-1 winst) en ging vrijdag onder het mes. De prognose is dat de Albanees zeker drie maanden uit de roulatie is. Rosario's naam zingt daarom rond in Estadi Cornellà-El Prat. De enkelvoudig Oranje-international was vorig seizoen sterkhouder bij Nice en stond in liefst 31 van zijn 36 gespeelde competitieduels aan de aftrap. De afgelopen weken is hij echter minder onomstreden.

Rosario bleef tijdens de laatste twee competitieduels negentig minuten op de bank, wat een eventuele gang naar Catalonië aantrekkelijker zou kunnen maken. Espanyol lijkt versterkingen niet alleen vanwege Bare te kunnen gebruiken: de aartsrivaal van Barcelona ziet zich momenteel op een zestiende plek in LaLiga. Het verzamelde in veertien competitieduels tot nu toe slechts twaalf punten.

Voor Rosario zou het zijn tweede transfer betekenen in anderhalf jaar tijd. De geboren Amsterdammer ging in de zomer van 2021 voor circa zes miljoen euro van PSV naar Nice. Afgelopen seizoen eindigde hij met les Aiglons op een vijfde plek in de Ligue 1. Dit jaar gaat het iets minder voor de wind, daar Nice momenteel de negende plek bezet. De club hervat de competitie komende donderdag met een thuisduel tegen RC Lens.