Ster van Club Brugge gooit nieuw olie op het vuur na mysterieuze afwezigheid

Maandag, 26 december 2022 om 13:46 • Tom Rofekamp

Andreas Skov Olsen heeft via Instagram tekst en uitleg gegeven bij zijn mysterieuze afwezigheid bij Club Brugge. De huidige nummer vier van de Jupiler Pro League maakte afgelopen weekend kenbaar dat de Deen niet tot de wedstrijdselectie zou behoren voor het duel met OH Leuven. Dat is echter niet omdat Skov Olsen niet fit is, maar 'omdat de coach ervoor koos hem uit te sluiten van het team', aldus de vleugelaanvaller.

Skov Olsen schitterde zondag door afwezigheid toen zijn club op sociale media de selectie voor het maandagse competitieduel deelde. Geruchten staken de kop op over dat hij geblesseerd zou zijn, maar volgens hemzelf zit de vork anders in de steel. "Ik wou dat ik het team morgen (maandag, red.) kon helpen, maar de coach koos ervoor om mij uit te sluiten van het team. Ik ben niet geblesseerd, zoals het gerucht gaat. Ik wens het team het allerbeste. Kom op jongens", schrijft Skov Olsen in een inmiddels verwijderde Instagram Story.

Het bericht van de aanvaller voegt toe aan de onrust die er al een tijdlang heerst in Brugge. Zo zit trainer Carl Hoefkens op de schopstoel vanwege de teleurstellende resultaten, en belandden zowel Roman Yermchuk als Éder Balanta al in conflicten met hun coach. Ruud Vormer wordt dit seizoen helemaal niet gebruikt door Hoefkens en wordt op een naar eigen zeggen 'verschrikkelijke' manier de deur uitgewerkt in het Jan Breydelstadion. Een winters vertrek lijkt zo nagenoeg zeker voor de viervoudig Oranje-international.

Club Brugge hoopt zich op tweede kerstdag te herstellen van de midweekse bekerflater tegen Sint-Truiden. Blauw-Zwart kreeg in eigen huis met 1-4 op de broek van de huidige nummer tien van België. Noa Lang was in dat duel goed voor de enige Brugse treffer, maar moet tegen OH Leuven genoegen nemen met een plek op de bank. Bjorn Meijer verschijnt wel aan de aftrap. Hoefkens zal de goals van Skov Olsen gaan missen, daar hij met zes competitiegoals alleen Ferran Jutglà voor zich moet dulden.