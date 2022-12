Enorme klap voor Feyenoord: Trauner de komende maanden uit de roulatie

Maandag, 26 december 2022 om 11:47 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:37

Feyenoord moet het de komende maanden stellen zonder Gernot Trauner, zo melden de Rotterdammers op de eigen clubsite. De dertigjarige centrale verdediger moet geopereerd worden vanwege een knieblessure. Trauner viel afgelopen donderdag uit op een training.

Hoe lang Trauner exact uit de roulatie ligt, is niet bekend. Feyenoord zelf verwacht de centrumverdediger 'een aanzienlijk deel van de tweede seizoenshelft' te missen. De knieblessure van Trauner is een flinke domper voor de Stadionclub. Trainer Arne Slot stelde de Oostenrijker in alle twintig officiële duels van Feyenoord als basisspeler op.

We've got some bad news... ?? ?? Get well soon, Gernot! — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) December 26, 2022

Trauner vormde voor de WK-onderbreking een centrum met Dávid Hancko. Het is nog niet bekend of Feyenoord op zoek gaat naar een externe vervanger. De Rotterdammers hervatten de Eredivisie zondag 8 januari met een uitwedstrijd tegen FC Utrecht. Slot kan er dan mogelijk voor kiezen om Jacob Rasmussen of Lutsharel Geertruida naast Hancko in het hart van de defensie te posteren.

Slot gaf na de oefenzege op Go Ahead Eagles al aan dat het niet ondenkbaar is dat Feyenoord deze winter een vervanger voor Trauner naar De Kuip haalt. "Ik zou bijna zeggen: gelukkig dat het nu gebeurt, dan weet alles en iedereen rondom Feyenoord hoe kwetsbaar we op die positie zijn", zei Slot tegenover ESPN over de blessure van Trauner. De trainer van Feyenoord ging er toen nog vanuit dat Trauner snel terug zou keren en koos in de vriendschappelijke ontmoeting voor linkspoot Rasmussen als noodoplossing.

Als eventuele vervanger van Trauner is opnieuw de naam van FC Twente-verdediger Mees Hilgers gevallen bij Feyenoord, zo meldde 1908.nl vorige week vrijdag. Afgelopen zomer haakte Feyenoord nog af voor Hilgers vanwege de hoge vraagprijs die Twente hanteerde. Het contract van de 21-jarige verdediger loopt eind juni af, maar de Enschedese club heeft een eenzijdige optie om Hilgers een seizoen langer in De Grolsch Veste te houden. Volgens Transfermarkt is de rechtspoot momenteel zo’n 4,5 miljoen euro waard. De vraagprijs van Twente kan er volgens 1908.nl overigens wel opnieuw voor zorgen dat Feyenoord niet doorpakt voor Hilgers.