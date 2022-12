Álvarez hoger ingeschat dan Haaland en Mbappé: ‘De meest complete spits’

Maandag, 26 december 2022 om 11:15 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:32

Iván Zamorano steekt de loftrompet over Julián Álvarez. De 55-jarige oud-voetballer maakte zelf tussen 1992 en 1996 furore als spits bij Real Madrid en heeft een hoge pet op van Álvarez. Zamorano is van mening dat de aanvaller van Manchester City en Argentinië ‘de meest complete spits’ in het hedendaagse voetbal is.

“Ik was zelf een klassieke centrumspits, maar die bestaan tegenwoordig niet meer”, zegt Zamorano tegenover de Argentijnse sportkrant Olé. “In het hedendaagse voetbal lijkt mij Julián Álvarez de meest complete spits die er is. Hij is een jongen die alles goed doet. Hij kan zowel op de vleugels als in het centrum spelen. Hij is de eerste verdediger en een echte teamspeler. Daarnaast kan hij goed koppen en is hij tweebenig. Bij zijn doelpunten tegen Kroatië in de halve finale zagen we bovendien over welke fysieke kracht hij beschikt.”

Zamorano slaat Álvarez zelfs hoger als spits aan dan Kylian Mbappé en Erling Braut Haaland, zijn ploeggenoot en concurrent bij Manchester City. “Haaland kan niet uit de voeten vanaf de vleugels, terwijl we Mbappé nog niet vaak als centrumspits hebben zien spelen. Julián kan het beide.” Dat Álvarez met de nodige passie speelt, maakt hem volgens Zamorano nog completer. “Hij is ongetwijfeld de toekomst van het Argentijnse voetbal.”

Álvarez begon het WK in Qatar nog als reservespeler bij het Argentijnse elftal. Bondscoach Lionel Scaloni ruimde in het laatste groepsduel met Polen (0-2) echter een basisplaats in voor de 22-jarige spits, die het vertrouwen met een treffer direct terugbetaalde. In de knock-outfase was Álvarez nog driemaal trefzeker voor la Albiceleste. Bij Manchester City fungeert de kersverse wereldkampioen als stand-in voor Haaland. Álvarez kwam namens the Citizens voor de WK-onderbreking tot twintig officiële duels, waarvan overwegend als invaller. Hierin noteerde hij zeven goals en twee assists.