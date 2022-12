Marokkaanse bond komt met statement na bizarre beschuldiging rond Aboukhlal

Maandag, 26 december 2022 om 10:31 • Laatste update: 11:44

De Marokkaanse voetbalbond ontkent dat Zakaria Aboukhlal tijdens het wereldkampioenschap geprobeerd heeft om medespelers te bekeren tot het salafisme. De aantijging richting het adres van de voormalig AZ-aanvaller stak recent de kop op in Marokkaanse media. De FRMF (Fédération Royale Marocaine de Football) voelt zich hierop net als Aboukhlals werkgever Toulouse genoodzaakt om te reageren middels een statement.

Het salafisme is een fundamentalistische soennitische stroming binnen de islam. Het heeft de stempels ‘radicaal’ en extremistisch’, omdat de gelovigen onderwerping aan de islam uitleggen als deelnemen aan de jihad, de heilige oorlog. Salafisten zijn van mening dat je bereid moet zijn om voor de islam te sterven. De FRMF bestempelt de beschuldigingen als ‘niet netjes’, daar het de speler en de nationale ploeg ‘schade toebrengt’.

“Aboukhlal heeft voorbeeldig gedrag vertoond, net als zijn ploeggenoten. Dat heeft geleid tot de goede resultaten van het team”, schrijft de Marokkaanse voetbalbond in een verklaring. Ook zijn werkgever Toulouse veroordeelt de beschuldigingen aan het adres van Aboukhlal. De club sluit zich aan bij de Marokkaanse voetbalbond door hem volledig te steunen. “De aantijgingen zijn vals, ongegrond en vernederend en kunnen het imago van onze speler schaden.”

Marokko schreef op het WK in Qatar geschiedenis door als eerste Afrikaanse land de halve finale van een mondiaal eindtoernooi te bereiken. Voor Aboukhlal was er op het WK bij de Leeuwen van de Atlas slechts een rol als invaller weggelegd. De aanvaller was in de groepsfase echter wel belangrijk door het duel met België (2-0) op aangeven van Hakim Ziyech in blessuretijd in het slot te gooien. Aboukhlal verdiende zijn uitverkiezing voor het WK vanwege zijn uitstekende eerste seizoenshelft bij Toulouse. In vijftien Ligue 1-duels was hij goed voor drie goals en evenzoveel assists.