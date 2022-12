Amrabat oogst opnieuw veel lof na uitmuntend WK: ‘Alsof ik mezelf zag spelen’

Maandag, 26 december 2022 om 09:36 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:43

Gennaro Gattuso heeft genoten van de WK-optredens van Sofyan Amrabat. De 26-jarige middenvelder was op het mondiale eindtoernooi in Qatar een van de grote uitblinkers aan Marokkaanse zijde met zijn duelkracht, onderscheppingen en tackles. Gattuso, die als voetballer om dezelfde kwaliteiten werd geroemd, ziet veel van zichzelf terug in Amrabat.

“Het was lang geleden dat ik een speler heb gezien die vergelijkbaar is met mij, maar op het WK heb ik hem gezien: Sofyan Amrabat”, zegt Gattuso tegenover AS. De huidig trainer van Valencia werd geraakt door het spel van de 46-voudig international van Marokko. “Het leek wel alsof ik mezelf op mijn 27ste weer zag spelen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Amrabat kreeg na het WK ook al lof toegezwaaid van Fabio Capello. De voormalig trainer van onder meer AC Milan en Real Madrid loofde de middenvelder tegenover Corriere della Sera vooral vanwege zijn doorzettingsvermogen, vastberadenheid, focus op het heroveren van de bal en kiezen van de juiste positie. Al dicht Capello Amrabat wel meer technische kwaliteiten toe dan Gattuso.

Ook voor Emmanuel Macron was Amrabat een van de grote uitblinkers op het WK in Qatar. De Franse president liep volgens Fabrizio Romano na afloop van de halve finale tegen les Blues de kleedkamer van Marokko binnen De president van Frankrijk was zo diep onder de indruk van het spel van Amrabat dat hij de middenvelder persoonlijk de complimenten wilde geven. “Jij was de beste middenvelder van het toernooi”, zou Macron gezegd hebben.