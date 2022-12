Milieuactivisten starten zaak tegen ‘misleidende’ FIFA om ’klimaatneutraal WK’

Maandag, 26 december 2022 om 08:58 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:13

Milieuactivisten zijn bij de Zwitserse Commissie voor Integriteit een zaak gestart tegen de FIFA. Door middel van verschillende reclames beweerde de wereldvoetbalbond dat het mondiale eindtoernooi in Qatar klimaatneutraal was. De activisten stellen echter dat die reclame misleidend was.

Het WK in Qatar presenteerde zichzelf in aanloop naar het mondiale eindtoernooi als het eerste ‘volledig klimaatneutrale WK’. Klimaatonderzoekers, milieuactivisten en diverse media zijn echter tot de conclusie gekomen dat claim van de FIFA onjuist was. De wereldvoetbalbond heeft deze beschuldigen echter al meerdere malen ontkent.

Consumentadvocaten waarschuwden de FIFA al voor aanvang van het WK voor greenwashen, het knoeien met cijfers. Er werd bovendien geëist dat de ‘misleidende’ reclame werd verwijderd. “We willen dat de FIFA haar middelen investeert in het vermijden van emissies in plaats van in greenwashing”, zegt Christian Lüthi, algemeen directeur van Climate Alliance, de groep die de zaak tegen de FIFA is gestart. “We zijn ervan overtuigd dat de commissie de schendingen van eerlijke reclame door de FIFA veroordeelt en een duidelijk signaal afgeeft.”

De uitstoot van het WK in Qatar is in werkelijkheid juist flink omhoog gegaan ten opzichte van eerdere edities. Het WK in Qatar stoot 3,6 miljoen ton CO2 uit, zo berekende de FIFA zelf. Dit is ruim zeventig procent meer dan het Russische WK van vier jaar geleden. Een verklaring hiervoor is de locatie. Voor het WK in Qatar moesten veel nieuwe stadions gebouwd worden en de meeste supporters konden alleen met het vliegtuig komen.