Premier League wordt hervat met fraai programma op Boxing Day

Maandag, 26 december 2022 om 08:10 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:37

Na een schitterende WK-finale tussen Argentinië en Frankrijk, waarin Lionel Messi de kroon op zijn carrière zette, wordt het vizier weer op het clubvoetbal gericht. In Nederland wordt er pas weer in het nieuwe kalenderjaar gevoetbald, maar de Premier League hervat traditiegetrouw op tweede kerstdag.

Boxing Day wordt maandag afgetrapt door Tottenham Hotspur, dat om 13:30 uur op bezoek gaat bij Brentford. De kans is groot dat the Spurs met een zwaar gehavend elftal zullen aantreden. Antonio Conte liet daags voor de seizoenshervatting weten dat hij naar alle waarschijnlijk zonder zijn WK-gangers aan de aftrap verschijnt. In totaal kwamen er elf contractspelers van Tottenham in actie in Qatar.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ben Davies (Wales), Rodrigo Bentancur (Uruguay) en Pierre-Emile Höjbjerg (Denemarken) werden uitgeschakeld in de groepsfase van het mondiale eindtoernooi. Heung-min Son (Zuid-Korea) strandde in de achtste finale, net als Pape Matar Sarr (Senegal). Laatstgenoemde kwam dit Premier League-seizoen overigens nog niet in actie. De geblesseerde Richarlison (Brazilië) haalden de kwartfinale, terwijl Ivan Perisic (Kroatië), Harry Kane en Eric Dier (Engeland) het tot de halve eindstrijd schopten. De finale werd gewonnen door Cristian Romero (Argentinië); Hugo Lloris stond op doel bij verliezend finalist Frankrijk.

Om 16.00 uur staan er vier duels op het programma. Crystal Palace ontvangt het Fulham van Kenny Tete. Bij de thuisploeg mag een andere ex-Ajacied, Jaïro Riedewald, hopen op speelminuten. Everton treedt daarnaast aan tegen Wolverhampton Wanderers, terwijl Sven Botman met Newcastle United op bezoek gaat bij Leicester City. Ook voor Joël Veltman wacht een uitwedstrijd. Hij neemt het met Brighton & Hove Albion op tegen Southampton.

Liverpool

Om 18.30 komt het Liverpool van Jürgen Klopp in actie tegen Aston Villa, de huidige nummer twaalf van de Premier League. The Reds stelden tijdens de eerste seizoenshelft met name in competitieverband hevig teleur. Van de veertien Premier League-duels voor de WK-onderbreking werden er slechts zes in winst omgezet. Hierdoor moet Liverpool momenteel genoegen nemen met een zesde plaats op de ranglijst. De achterstand op koploper Arsenal bedraagt inmiddels al vijftien punten. Tegen Aston Villa, dat zijn eerste twee competitieduels onder de nieuwe manager Unai Emery won, hopen Virgil van Dijk en co de weg omhoog in te zetten.

Arsenal

Arsenal kende tot de WK-onderbreking een uitstekende eerste seizoenshelft. The Gunners leiden de dans in de Premier League met vijf punten voorsprong op naaste achtervolger Manchester City, dat woensdag pas in actie komt tegen Leeds United. Voor de ploeg van manager Mikel Arteta staat ermaandagavond om 21.00 uur een Londense derby op het programma. Arsenal ontvangt West Ham United, dat vorig seizoen nog op een knappe zevende plaats eindigde. Dit seizoen verloopt een stuk stroever voor The Hammers. Vier van de laatste vijf competitieduels werden verloren, waardoor manager David Moyes en zijn selectie op een teleurstellende zestiende plaats bivakkeren.

Volledige Premier League-programma op Boxing Day:

13.30 Brentford - Tottenham Hotspur

16.00 Crystal Palace - Fulham

16.00 Everton - Wolverhampton Wanderers

16.00 Leicester City - Newcastle United

16.00 Southampton - Brighton & Hove Albion

18.30 Aston Villa - Liverpool

21.00 Arsenal - West Ham United