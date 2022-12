Atlético brengt defensieve opties in kaart en kijkt rond in de Bundesliga

Maandag, 26 december 2022 om 07:15 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 07:28

Atlético Madrid bekijkt de opties om zijn defensie te versterken, zo meldt BILD. Los Colchoneros zouden opnieuw navraag hebben gedaan bij VfB Stuttgart naar Konstantinos Mavropanos. Atlético moet naar verluidt vijftien miljoen euro op tafel leggen om de 25-jarige centrumverdediger in te lijven, al is de interesse volgens de Duitse sportkrant momenteel nog niet concreet.

Mavropanos beschikt bij Stuttgart nog over een contract tot medio 2025. De 15-voudig international wordt gezien als een van de beste centrumverdedigers in de Bundesliga. De Duitsers betaalden afgelopen zomer circa 4,5 miljoen euro aan Arsenal om Mavropanos in te lijven. Bij Stuttgart groeide hij direct uit tot een onbetwiste basisspeler. Tijdens de eerste seizoenshelft miste hij slechts twee competitieduels.

AS, dat het gerucht van BILD heeft opgepikt, schrijft dat Atlético de defensieve opties in kaart brengt. Trainer Diego Simeone beschikt momenteel al over Stefan Savic, José María Giménez, Felipe en Mario Hermoso als centrumverdedigers. Atlético, dat niet in de meest gunstige financiële situatie zit, richt zich eigenlijk op mogelijke transfervrije aanwinsten, waardoor de komst van Mavropanos alleen mogelijk is wanneer er eerst een uitgaande transfer plaatsvindt.

Technisch directeur Andrea Berta zou echter het meest geïnteresseerd zijn in Caglar Söyüncü. De Turkse verdediger is bij Leicester City op het tweede plan geraakt en beschikt over een aflopend contract. Het Spaanse Relevo meldde vorige week dinsdag dat de verdediger al overeenstemming heeft bereikt met Atlético over een zomerse transfer. Al wordt ook niet uitgesloten dat Söyüncü in januari al de overstap maakt naar Madrid, mocht Simeone tijdens de winterse transferwindow een verdediger kwijtraken.