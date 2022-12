Arsenal slaat belangrijke slag met aanstaande verlenging van sleutelspeler

Zondag, 25 december 2022 om 23:54 • Jonathan van Haaster

De onderhandelingen tussen Arsenal en Gabriel Martinelli lopen voorspoedig, zo weet transfermarktexpert Fabrizio Romano te melden. Volgens de Italiaan bevinden de gesprekken zich in de laatste fase en gaat het om een nieuw, meerjarig contract. Een volledig akkoord is nog niet gesloten, maar de verwachting is dat Martinelli spoedig zijn krabbel onder de nieuwe verbintenis zet.

Martinelli is onder manager Mikel Arteta basisspeler en heeft dat vertrouwen dit seizoen met vijf doelpunten en twee assists terugbetaald. Arsenal kent een uitstekend seizoen en leidt de dans in de Premier League met vijf punten voorsprong op naaste achtervolger Manchester City. Enkele dagen geleden meldde Mediafoot nog dat Paris Saint-Germain had geïnformeerd naar de diensten van de vleugelspeler. De gesprekken tussen Arsenal en Martinelli liepen in eerste instantie wat vertraging op, waardoor PSG zijn kans rook. De Parijzenaren lijken volgens de laatste berichtgevingen echter achter het net te vissen.

Naast Martinelli wil Arsenal ook topprioriteit maken van Bukayo Saka en William Saliba. De contracten van dat tweetal lopen, net als dat Martinelli, tot medio 2024. Aan het einde van dit seizoen zouden de contracten van die spelers nog maar een jaar lopen, waardoor geïnteresseerde clubs voor een relatief laag bedrag zouden kunnen winkelen in het Emirates Stadium. Arsenal wil dat voorkomen door een nieuwe verbintenis aan te gaan met zijn sleutelspelers.

Saka is uitgegroeid tot een steunpilaar in het elftal van Arteta en was dit seizoen tot nu toe goed voor vier treffers en zes assists in veertien Premier League-wedstrijden. Saliba is in de verdediging juist van groot belang. De Fransman is er mede verantwoordelijk voor dat the Gunners in de Premier League slechts elf tegentreffers incasseerden. Alleen het eveneens uitstekend presterende Newcastle United weet dat lage aantal te evenaren. Arsenal hervat de competitie maandag met een thuiswedstrijd tegen West Ham United.