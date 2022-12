‘Barcelona is bereid geld bij te leggen om vertrek Memphis te versnellen’

Zondag, 25 december 2022 om 23:06 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:06

Memphis Depay heeft zich niet geliefd gemaakt bij de clubleiding van Barcelona, zo meldt Marca. Volgens de Spaanse sportkrant willen de Catalanen de Nederlander verkopen, om zo nog wat aan zijn tot medio 2023 lopende contract te verdienen. Memphis zelf zou echter in de zomer transfervrij willen vertrekken, om bij zijn nieuwe club een flinke tekenbonus te incasseren. Barcelona zit met de zaak in zijn maag en overweegt zelfs om geld bij te leggen om zijn vertrek te versnellen.

Barcelona zou niet veel aanbiedingen voor Memphis hebben ontvangen, omdat de de aanvaller geïnteresseerde clubs vertelt dat hij niet van plan is om voor de zomer te vertrekken. Volgens Marca is de reden dat Memphis dat doet om zo een flinke tekenbonus te kunnen opstrijken bij zijn nieuwe werkgever. De aanvaller zou tijdens de winterse transfermarkt al mogen praten met nieuwe clubs. Memphis heeft die clubs geïnstrueerd om over een paar weken, wanneer de transferperiode is geopend, weer contact te leggen. Het bestuur van Barcelona wil de 28-jarige international verkopen, omdat zijn vertrek de contractverlenging van andere spelers mogelijk zou maken.

Het bestuur zou zelfs bereid zijn om zelf geld bij te leggen om Memphis deze winter nog van de hand te doen. Ook als Memphis het seizoen daadwerkelijk afmaakt bij Barcelona, lijkt het er niet op dat hij hoeft te rekenen op veel speeltijd. Met Robert Lewandowski, Ousmane Dembélé, Raphinha, Ferran Torres en Ansu Fati heeft trainer Xavi op het oog voldoende opties voor op de flanken en in de spits. De oefenmeester van los Azulgrana zou desondanks tevreden zijn over Memphis, die dit seizoen weinig indruk heeft kunnen maken. De voormalig PSV'er kwam tot slechts drie optredens, waarin hij een keer wist te scoren.

Bovendien liep Memphis tijdens de gewonnen Nations League-wedstrijd van Oranje bij Polen (0-2) in september een bovenbeenblessure op. Het herstel duurde langer dan verwacht, wat leidde tot speculatie dat Memphis zijn hersteltijd bewust zou rekken om zo volledig fit op het WK te staan. Memphis was vanaf de derde groepswedstrijd tegen Qatar (0-2 winst) basisspeler, maar wist ondanks zijn fraaie treffer tegen de Verenigde Staten (3-1 winst) weinig indruk te maken.