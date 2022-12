Erdogan: ‘Politieke schorsing Ronaldo op WK door steun aan Palestina’

Zondag, 25 december 2022 om 22:54 • Rian Rosendaal • Laatste update: 00:33

Recep Tayyip Erdogan denkt te weten waarom Cristiano Ronaldo zo weinig in actie kwam tijdens het afgelopen WK in Qatar. Volgens de Turkse president werd de 37-jarige aanvaller op de bank gehouden vanwege zijn steun voor de Palestijnse zaak. Ronaldo steunt Palestina al een behoorlijke tijd en doneerde enkele jaren geleden zelfs een keer 1,5 miljoen euro voor het Palestijnse volk.

"Ze zijn ontzettend slecht met Ronaldo omgesprongen", concludeert Erdogan zondag tijdens een bijeenkomst in de Turkse provincie Erzurum. "Ze hebben hem helaas een politieke schorsing opgelegd tijdens het WK. Hem slechts vijftien en dertig minuten laten spelen is een aanslag op de psyche van Ronaldo en het deed ook zijn energie bepaald geen goed. Hij is wel iemand die staat voor de Palestijnse zaak", aldus de president van Turkije, die overigens niet specifiek namen van mensen noemt die volgens hem gefaald hebben in Qatar.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Erdogan lijkt ook te weten waar Ronaldo, die onlangs vertrok bij Manchester United, binnenkort zijn opwachting zal maken. "Volgens de informatie die ik heb ontvangen maakt Ronaldo de overstap richting Saudi-Arabië." De Portugees gaat op zeer korte termijn zijn handtekening zetten onder een zevenjarige deal met Al-Nassr én het land Saudi-Arabië, zo meldt het Spaanse Marca. De 37-jarige superster gaat vervolgens nog ruim twee jaar door als voetballer van Al-Nassr, om daarna ambassadeur te worden van het WK-bid van het land. Saudi-Arabië hoopt in 2030 het WK te organiseren in samenwerking met Egypte en Griekenland.

Ronaldo kreeg tijdens het WK van 2018 in Rusland al eens complimenten van Erdogan. "Zijn karakter en geloof – vooral wat betreft de Palestijnse zaak – zijn erg belangrijk. Daarom juich ik hem toe." Ronaldo laat zich eigenlijk zelden uit over zijn politieke voorkeur, al gaan er door de jaren heen op sociale media voorbeelden rond waaruit zou blijken dat hij duidelijk kiest voor de Palestijnen. Na het WK-kwalificatieduel tussen Israël en Portugal in 2013 doken op de sociale media beelden op van Ronaldo die na de wedstrijd een speler met een Israëlisch shirt in zijn hand voorbijloopt.