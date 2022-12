Cody Gakpo moet podium delen met Ajacieden maar is desondanks ‘MVP’

Zondag, 25 december 2022 om 22:20 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:33

Brian Brobbey en Cody Gakpo hebben het kalenderjaar 2022 afgesloten als topscorer van de Eredivisie. Beide aanvallers kwamen tot vijftien treffers voor respectievelijk Ajax en PSV. In tegenstelling tot Brobbey is Gakpo ook terug te vinden in de top van het assistklassement. De Eintovenaar bereidde zestien keer een doelpunt voor; één minder dan lijstaanvoerder Dusan Tadic (17). Bij het optellen van de goals en assists mag Gakpo zich Most Valuable Player van 2022 noemen. Achterin stal Andries Noppert de show. De veelgeprezen doelman van sc Heerenveen kwam in dit jaar tot 96 reddingen.

Brobbey en Gakpo waren van grote waarde voor Ajax en PSV met hun doelpunten. Brobbey was bijvoorbeeld van cruciaal belang in de uitwedstrijd bij PSV in januari. De toenmalig huurling van RB Leipzig maakte de openingstreffer in Eindhoven, wat uiteindelijk zou leiden tot een 1-2 overwinning. Gakpo liet zich in top van de Eredivisie met name gelden tegen Feyenoord. Zo maakte de vleugelspeler vorig seizoen twee doelpunten in De Kuip, in een wedstrijd die na veel controverse zou eindigen in 2-2. Ook in de thuiswedstrijd tegen de Rotterdammers van dit seizoen was hij met een treffer en liefst drie assists van cruciaal belang in de 4-3 zege. Ricky van Wolfswinkel (13 treffers), Sydney van Hooijdonk, Vangelis Pavlidis en Orkun Kökçü (allen 12) completeren het topklassement.

Zoals gezegd is Gakpo naast zijn doelpunten ook van groot belang als het gaat om assists. Met zijn vijftien treffers en zestien assists mag hij zich de MVP van de Eredivisie in 2022 noemen. Een toptransfer ligt voor hem in het verschiet, nadat hij het Nederlands elftal op het WK naar de achtste finale loodste. De man met de meeste assists was echter Dusan Tadic (17). De aanvoerder van Ajax, die negen keer scoorde in de Eredivisie, werd bekritiseerd om zijn mindere spel, maar bewijst aan de hand van de statistieken nog altijd van grote waarde te zijn voor de Amsterdammers. Teamgenoot Steven Berghuis staat derde in het klassement, die met zijn negen assists net zo vaak aangever was als Van Wolfswinkel. Jesper Karlsson, Vito van Crooij en Joey Veerman volgen met acht.

Bij de doelmannen kent Noppert een jaar om nooit te vergeten. Na zijn uitblinkersrol bij Go Ahead Eagles trok de sluitpost in de zomer naar sc Heerenveen, waar hij zijn goede vorm vrijwel direct doorzette. Met name in de uitwedstrijd bij Feyenoord (0-0) aan het begin van het seizoen liet de 28-jarige goalie zich zien. Het leidde uiteindelijk tot een uitverkiezing voor Oranje, waar Noppert onder ex-bondscoach Louis van Gaal basisklant was en het naar behoren deed. De doelman met de meeste reddingen in de Eredivisie na Noppert was Etienne Vaessen van RKC Waalwijk. De 27-jarige sluitpost liet met zijn 95 reddingen zeer regelmatig zien een stabiele factor te zijn bij de Noord-Brabanders. Stijn van Gassel (78 reddingen), Lars Unnerstall (76) en Yanick van Osch (70) completeren de top vijf.