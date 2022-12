‘Xavi Simons nam de juiste beslissing, ook ik ging vrijwillig weg bij Barça’

Zondag, 25 december 2022 om 22:04 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:06

Xavi Simons deed er in 2019 goed aan om Barcelona in te ruilen voor Paris Saint-Germain, zo oordeelt Oscar Hernández tegenover Voetbal International. De voormalig jeugdtrainer werkte jarenlang in de jeugdopleiding van de Catalaanse grootmacht en maakte de middenvelder van PSV in die hoedanigheid enkele seizoenen van dichtbij mee. Hernández is enorm onder de indruk van de ontwikkeling die Simons in korte tijd heeft doorgemaakt.

"Ik denk dat hij de juiste beslissing heeft genomen", verwijst Hernández naar het vertrek van Simons bij Barcelona van enkele jaren geleden. "Ook ik ben vrijwillig weg gegaan bij Barcelona, omdat er in het leven veel meer is dan alleen Barça. Xavi is erdoor gegroeid als speler en hij heeft het betaalde voetbal gehaald, wat uiteindelijk het doel altijd is geweest. Als je denkt dat je op de plek waar je bent niet kan bereiken wat je wil, dan is het beter een ander pad te kiezen." De jeugdcoach snapt de keuzes van de pas negentienjarige Simons heel goed. "Xavi was juist heel moedig en dat is hij nu ook weer met zijn keuze voor PSV."

"De tijd geeft hem bovendien gelijk, hij heeft zijn debuut gemaakt op een WK", doelt Hernández op het kortstondige optreden van Simons op het afgelopen WK in Qatar. "Daar heb ik veel bewondering voor. Eerlijk gezegd had ik wel verwacht dat Xavi in de selectie voor het WK zou zitten. Hij weet niet dat ik hem heel goed heb gevolgd bij PSG en PSV, maar zijn niveau is sensationeel", krijgt de spelmaker een groot compliment uit Spanje in ontvangst. "Wat me wél verbaast, is dat hij nog steeds dezelfde Xavi is, maar dan nog beter."

"Ik had hem alleen meer kansen gegeven in de wedstrijden op het WK. Zeker als die duels vastzitten. Xavi is een speler die dan iets anders kan brengen." Simons debuteerde op het WK in het achtstefinaleduel met de Verenigde Staten (3-1 overwinning). In de verloren kwartfinale tegen Argentinië maakte de inmiddels vertrokken bondscoach Louis van Gaal geen gebruik van de middenvelder, die bij PSV vastligt tot medio 2027. Simons kan voor een gelimiteerde transfersom terugkeren bij PSG, zo gaf hij in oktober aan.